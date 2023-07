162-Millionen-Euro-Förderung wurde für Bildungsbereich freigegeben

Unter dem Vorsitz von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) tagte gestern zum zweiten Mal in der neuen Legislaturperiode das Kuratorium des NÖ Schul- und Kindergartenfonds. Das Kuratorium ist dafür zuständig, Unterstützungsleistungen an Gemeinden für Investitionen in Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen zu beschließen.

In dieser Sitzung wurden Förderungen für 107 Projekte beschlossen, 24 davon weisen Kosten von über 100.000 Euro aus. „Darunter befinden sich beispielsweise der Um- und Zubau der Volksschule Franz-Nagl-Gasse in Kottingbrunn (Bezirk Baden), der sich insgesamt auf rund 14 Millionen Euro belaufen wird, oder der Neubau der Volksschule in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) um rund 6,5 Millionen Euro“, so die Bildungs-Landesrätin und Vorsitzende des Gremiums. Generell wird in Neubauten, Um- und Zubauten sowie in Sanierungen von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen investiert. Des Weiteren werden auch Ankäufe wie etwa von EDV-Anlagen unterstützt.

Im ersten Halbjahr 2023 wurden bereits 681 Projekte gefördert. Davon waren 88 Projekte mit Kosten von über 100.000 Euro. Im ersten Halbjahr 2022 wurden, vergleichsweise, 515 Projekte beschlossen, davon 60 mit Kosten über 100.000 Euro. „Die Steigerung von 32,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zeigt, dass die ,Blau-gelbe Kinderbetreuungsoffensive‘ greift und die Gemeinden gemeinsam mit dem Land NÖ das ambitionierte Ausbauprogramm aktiv angehen”, freut sich die Bildungs-Landesrätin.

Gruppen für Unter-3-Jährige werden höher gefördert

Zusätzliche Gruppen für kostenlose Vormittagsbetreuungen für Unter-3-Jährige in Tagesbetreuungseinrichtungen erhalten höhere Förderungen, wenn sie wegen Öffnung der Kindergärten für Zweijährige oder aufgrund einer Reduktion der Gruppengrößen errichtet werden. Solche Projekte werden in Brunn an der Wild, Horn und Rabenstein umgesetzt. Neuprojekte anlässlich der Kinderbetreuungsoffensive werden in der Ludwig-Stöhr-Straße in St. Pölten, in Neulengbach-Haag, in Rossatz oder in Ennsdorf umgesetzt.