Land NÖ setzt Interessentenbeitrag in 2022 erneut aus

Vor Beginn der Corona-Krise haben die Gemeinden jährlich den sogenannten Interessentenbeitrag von Betrieben eingehoben, die mit dem Tourismus in Niederösterreich in Verbindung stehen. Das sind neben Hotels und Wirtshäusern auch Fremdenführer, Konditoreien, Bäckereien oder auch Gärtner.

In Summe wurde der Beitrag rund 20.000 Betrieben vorgeschrieben, die pro Jahr zwischen zehn und 2.300 Euro zahlen mussten. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach der jeweiligen Branche und der Einstufung der Standortgemeinde. Für Betriebe in Tourismusgemeinden fallen höhere Abgaben an als für jene mit geringem touristischen Aufkommen.

In den vergangenen beiden Krisenjahren wurde der Interessentenbeitrag ausgesetzt. In Summe wurden so die Betriebe mit rund 20 Millionen Euro entlastet. Und auch heuer setzt das Land Niederösterreich den Interessenbeitrag für rund 20.000 Betriebe aus. Das gab Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit den Landesräten Jochen Danninger und Ludwig Schleritzko (alle ÖVP) in einer Aussendung bekannt.

Land ersetzt Gemeinden finanziellen Ausfall

„Wenngleich der blau-gelbe Wirtschaftsmotor bislang kräftig im Laufen ist und für heuer wieder ein Wachstum von 4,8 Prozent prognostiziert wird, haben Teile der Tourismuswirtschaft weiterhin durch die lang andauernde Krise zu kämpfen. In dieser allgemeinen Aufschwung-Phase wollen wir die Betriebe bestmöglich unterstützen“, meint Mikl-Leitner.

95 Prozent der Einnahmen aus dem Interessentenbeitrag kamen den Gemeinden zu Gute. Daher wird das Land den Gemeinden den Ausfall ersetzen, berichtet Finanzlandesrat Schleritzko. Die Erträge des Interessentenbeitrages sind für die Weiterentwicklung und Förderung des Tourismus in der jeweiligen Gemeinde zweckgewidmet.

Tourismuslandesrat Danninger gibt sich optimistisch: „2022 wird das Aufschwung-Jahr für den Tourismus in Niederösterreich. Mit der Aufhebung aller Corona-Einschränkungen am 5. März können die Betriebe ihren Gästen Freizeit- und Urlaubserlebnisse wie vor der Krise bieten.“