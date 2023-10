NÖ Schulstartgeld an 85 Prozent der Anspruchsberechtigten ausbezahlt

Rund 17 Millionen Euro wurden im Rahmen der Auszahlung des blau-gelben Schulstartgeldes bereits an Niederösterreichs Familien überwiesen. 108.000 Anträge für insgesamt 170.000 Kinder und Jugendliche wurden bereits gestellt, ausbezahlt und somit zur Gänze abgewickelt. Das Schulstartgeld des Landes Niederösterreich beträgt 100 Euro pro Schülerin und Schüler (die NÖN berichtete). „Somit haben 85 Prozent der Anspruchsberechtigten ihre Unterstützung zum Schulstart bereits beantragt“, betont die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Die Landesrätin bedankt sich in einer Aussendung bei der Verwaltung für die rasche Bearbeitung der Anträge. Die Förderung zum Schulstart könne noch bis 2. Februar 2024 beantragt werden. Antragsberechtigt sind jene Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte den Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben. Die Kinder bzw. Jugendliche selbst müssen einen Wohnsitz in NÖ haben. Der Ort der Schule oder Lehrstelle sei dabei nicht von Bedeutung.

Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrlinge, die alt genug sind, um die Familienbeihilfe selbst zu beziehen, können auch den Antrag für das Schulstartgeld selbst stellen.