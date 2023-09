SPÖ-Vorwurf: ÖVP-Spitzenfunktionärin Göll hat sich „verzockt“

Einen handfesten Finanzskandal machen die Sozialdemokraten NÖ im Waldviertel aus: Die ÖVP-geführte Gemeinde Moorbad Harbach (Bezirk Gmünd) habe für die Sanierung des Gemeindeamts und der Volksschule, inkl. neuem Turnsaal, im Oktober 2022 einen variablen verzinsten Bankkredit in Millionenhöhe aufgenommen. Zu einem Zeitpunkt also, als die EZB bereits mehrmals an der Zinsschraube gedreht hat und seit Monaten der Ukrainekrieg tobte, heißt es von der SPÖ NÖ bei einem Pressetermin am Donnerstag in St. Pölten.

Der Schuldenstand der Gemeinde habe sich in den vergangenen fünf Jahren dadurch versiebenfacht. Allein die Baukosten für das Gemeindeamt seien um 85 Prozent gestiegen. Eine Bevö

„Fast drei Millionen Euro an Schulden und 2.000 Euro an Mehrkosten für jeden der gut 700 Einwohner im Moorbad Harbach sei so durch explodierende Bau- und Finanzierungskosten entstanden“, sagt SPÖ NÖ Landesvorsitzender Sven Hergovich und sparte dabei nicht an Kritik an der ÖVP-Spitzenfunktionärin Margit Göll, Bürgermeisterin von Moorbach Harbach, NÖAAB-Bezirksobfrau und amtierende Bundesratspräsident.

Während Häuslbauer mit variablen Krediten seitens der ÖVP seit Wochen für fehlende Finanzbildung gescholten und im Regen stehen gelassen werde, werden Finanzabenteuer der anderen großzügig von Parteifreunden gedeckt, kritisiert Hergovich scharf. Der SPÖ NÖ-Chef, der sich selbst als Kontroll-Landesrat betitelt, fordert mehr Kontrolle und eine lupenreine Aufarbeitung in der Causa Moorbad-Harbach. „Zudecken ist der falsche Weg. Statt eines Rettungsschirms für ÖVP-Freunde aufzuspannen und Millionenverschwendung für Luxusbauten zu tolerieren, soll das Land endlich die Mittelschicht retten und wieder in geförderten, gemeinnützigen Wohnbau investieren“, so der SPÖ NÖ-Chef.

Einmal mehr wiederholte Hergovich seine Forderung für einen Zinspreisdeckel in Höhe von drei Prozent für die ersten 300.000 Euro Kreditsumme. Finanziert werden soll der Deckel aus den Übergewinnen der Banken. „Man soll lieber die normalen Häuslbauer retten, bevor man eine ÖVP-Spitzenfunktonärin rettet“, so Hergovich.

