Bürgerforum in Wiener Neustadt: Mitreden über Europa

Der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel, die Pandemie: Europa und die Welt erleben aktuell eine Zeit der großen Herausforderungen. Das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich lädt daher am Freitag, 17. Juni, unter dem Titel „Mitreden über Europa“ zum Bürgerforum.

Lukas Mandl Foto: Martin-Lahousse

Bürgerinnen und Bürger haben ab 15 Uhr in den Kasematten die Möglichkeit, ihre Anliegen, Vorschläge und Fragen vorzubringen und zu diskutieren.

„Freuen uns auf offenen Dialog und gute Diskussionen“

Sabine Radl Foto: Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich

Am Podium vertreten sind der Abgeordnete zum Europäischen Parlament Lukas Mandl (ÖVP), Wiener Neustadts Europa-Gemeinderat Peter Kurri (SPÖ), Sabine Radl, Generalsekretärin der Europäischen Bewegung Österreich sowie Julia Eichberger, Teilnehmerin an der Konferenz zur Zukunft Europas.

Als Vertreter der Stadt Wiener Neustadt ist Erster Vizebürgermeister und Nationalratsabgeordneter Christian Stocker (ÖVP) dabei.

„Wir hoffen auf eine rege Teilnahme aller Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter und freuen uns auf einen offenen Dialog und gute Diskussionen“, so Frank Piplat, der Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich und Organisator des Bürgerforums in Wiener Neustadt. Die Moderation der Diskussion übernimmt NÖN-Redakteur Philipp Grabner.

Zum Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich: Aufgabe des Verbindungsbüros ist die Information aller Bürgerinnen und Bürger über die Arbeit ihrer gewählten Vertreter. Sitz ist das Europahaus in Wien. Vor Ort und in ganz Österreich werden Informationsveranstaltungen initiiert, Kooperationen aufgebaut, Konferenzen und Sitzungen übertragen und alle Neuheiten über sämtliche Medienkanäle verbreitet.

