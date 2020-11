Der Urlaub ist gebucht und bereits bezahlt. Dann kommt Corona. Von Reisen wird abgeraten. Dennoch will der Reiseanbieter das Geld nur zu einem kleinen Teil zurückzahlen.

Das ist ein Beispiel, das gerade im ersten Lockdown zahlreiche Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher betraf. Für Simon Eder, Geschäftsführer der Verbraucherschlichtung Austria, ist es ein klassisches Beispiel für die Arbeit der Stelle.

"Diese vermittelt seit 2016 zwischen Konsumentinnen und Konsumenten sowie Unternehmen, um bei Streitigkeiten rasch und unbürokratisch Lösungen zu finden“, erklärt der für Konsumentenschutz zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ).

Franz Schnabl und Simon Eder zogen Bilanz über die Arbeit der Verbraucherschlichtung Austria. SPNÖ

Es gehe dabei vor allem darum, im Vorfeld von Gerichtsverfahren zu Lösungen zu kommen. Schnabl sieht die Funktion der „neutralen Mediation“ bei der Verbraucherschlichtung Austria, die das Land jährlich mit einer Förderung von 10.000 Euro unterstützt.

In diesem Jahr waren die Anfragen, die bei der Verbraucherschlichtung Austria eingingen, stark vom Coronavirus geprägt. Es kam zu Problemen bei der Kündigung von Fitnessstudio-Mitgliedschaften, der Stornierung von Reisen oder langen Wartezeiten - etwa auf Möbel- oder Elektrogeräte.

814 Schlichtungsanträge in einem Jahr

Im Jahr 2019 wurden an die Verbraucherschlichtung österreichweit 814 Schlichtungsanträge gestellt. Das sind rund 16 Prozent mehr als im Jahr davor. 22 Prozent, also 167 Anträge, kamen aus Niederösterreich. Rund 65 Prozent der 2019 eingebrachten Schlichtungsanträge wurden von Konsumentinnen und Konsumenten aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gestellt.

„Dabei konnte in zwei von drei Fällen eine Lösung im Sinne und zum Schutz der KonsumentInnen erzielt werden“, berichtete Schnabl. Niederösterreichische Konsumentinnen und Konsumenten hätten so im Vorjahr 35.000 Euro an Schadenersatz retour bekommen. Die Teilnahme- und die Einigungsquote 2019 bei Teilnahme der Unternehmen waren dabei mit jeweils 81 Prozent merklich höher als 2018. „Die Fälle zeigen, dass es ganz wichtig ist, dass wir Einrichtungen haben, an die sich Konsumentinnen und Konsumenten wenden können“, betont Schnabl.

Verbraucherschlichtung will Sprechtage in NÖ abhalten

Für die Zukunft will die Verbraucherschlichtung Austria ihr Angebot noch ausweiten. Geplant sei es, künftig Sprechtage in den Bundesländern – vorerst aus Kapazitätsgründen auf Niederösterreich, Oberösterreich und das Burgenland – einzurichten.