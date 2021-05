Eine Plattform für das Leben im ländlichen Raum, die Impulse geben möchte, eine Drehscheibe für Ideen sein soll und konkrete Aktionen mit verschiedensten Akteuren setzen wird, um den ländlichen Raum weiterzuentwickeln. „Wir werden neue Ideen aufs Land und aufs Tapet bringen, wir wollen Neuland betreten und neue Wege gehen“, so die 22-jährige „Neu.Land.Leben“-Geschäftsführerin Elisabeth Kern. Die Pandemie zeige, wie anfällig unser vernetztes Land auf der einen Seite eigentlich sei. Auf der anderen Seite schaffe das Entwicklungspotential für das Land, weil sich die Menschen jetzt nach Regionalität, nach Dezentralität und nach Sicherheit sehnen.

Der Schirmherr des Vereins, LH-Stv. Stephan Pernkopf, bezeichnete bei der Präsentation diesen als keine Bürgerinitiative gegen etwas, sondern als Mutmacher-Bewegung für etwas. „Der ländliche Raum hat riesige Qualitäten, das wollen wir zeigen“, so Pernkopf. „Und die Chancen, die uns Corona bietet, wollen wir nutzen. Wir wollen die Daseins-Vorsorge neue denken und definieren, als Dableibens-Vorsorge. Denn wann bleibt man wo? Man bleibt dort, wo man sich wohl fühlt. Und wo man alles findet, was man zum Leben braucht, von der Gesundheit über die Kinderbetreuung bis zum Arbeitsplatz.“

Für Vereinsobmann und EU-Parlamentarier Alexander Bernhuber bietet der ländliche Raum auch in Zeiten einer Pandemie genügend Platz, um sich vom Alltag zu erholen. Er sei aber auch ein sicherer Zufluchtsort und verfüge auch über das notwendige Angebot, wie regionale Nahversorgung, die Gesundheitsversorgung und sei durch sein beständiges soziales Gefüge besonders krisenfest.

GF Elisabeth Kern sieht das Ziel des Vereins u. a. den Leuten zu vermitteln, dass der ländliche Raum dem Städtischen als gleichwertiger Lebensraum auf Augenhöhe gegenüberstehe und dass einer vom anderen profitiere. „Wir sehen uns als Plattform, auf der sich alle Menschen austauschen und profitieren können, die mit dem Leben am Land in Berührung kommen.“ Man sehe es aber auch als Aufgabe, konkrete Innovationen im ländlichen Raum wahrzunehmen und wenn notwendig die politischen Rahmenbedingungen dafür einzufordern, so Kern.

„Neu.Land.Leben“ pflegt eine intensive Partnerschaft mit der „Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete“ (SAB) und dem Verein neuland21 aus Deutschland.

Wie Elisabeth Kern bei der Präsentation in Gerersdorf betonte, finden sich unter www.neulandleben.at bereits jetzt am Beginn der Tätigkeit des Vereins 15 konkrete Beispiele und Ideen für ein neues Landleben, vom new work trend über Digitalisierungsprojekte bis zu Gastbeiträgen von profilierten Wissenschaftlern. Wer sich aktiv beteiligen möchte, könne seine Projekte, Maßnahmen und Ideen für ein neues Landleben auch auf der Website einreichen.