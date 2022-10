Covid Fighters wären für PCR-Testungen an Schulen bereit

Werbung

Die „Covid Fighters“ aus Göstling an der Ybbs werden künftig die PCR-Schultests in ganz Österreich abwickeln - sofern diese wieder notwendig werden. Nachdem die Vergabe des Bildungsministeriums an das Unternehmen in der Vergangenheit bereits einmal als rechtswidrig beurteilt worden war, bekam es nun neuerlich den Zuschlag. Dazu hat die Firma in der ehemaligen Herold-Zentrale in Mödling neue Labore und Büroräume eingerichtet.

Bildungsminister Martin Polaschek winkte, von der NÖN auf eine Wiedereinführung der PCR-Testpflicht an Schulen angesprochen, am Rande einer Pressekonferenz ab: „Derzeit ist eine Wiedereinführung der PCR-Testpflicht kein Thema“, sagte der Minister.

Für den Fall, dass sich das ändert, sieht sich Covid-Fighters-Geschäftsführer Boris Fahrnberger jedenfalls gewappnet: In Mödling könnten die Covid Fighters täglich bis zu 500.000 Tests auswerten. Sie rechnen mit 350.000 pro Tag. Laut dem Mödlinger Bürgermeister Stefan Hintner bringt das 150 neue Arbeitsplätze. In den Bereichen Logistik und Auswertung will die Firma mit Subfirmen zusammenarbeiten.

Verändert hat sich im Prozess der PCR-Testungen, dass die Covid Fighters, Eltern über die Ergebnisse direkt kontaktieren könnten. Bisher lief das ausschließlich über die Direktoren.