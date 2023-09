Finanzausgleich: ÖGK will bundesweiten Gesamtvertrag für Kassenärzte

Vor rund einem Monat forderte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eine höhere Bezahlung für Ärztinnen und Ärzte in ländlichen Regionen (die NÖN berichtete). Die Tarife von niedergelassenen Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern sollen laut Mikl-Leitner je nach Entfernung von einem urbanen Bereich steigen. Ein Arzt, der seine Praxis also in einer ländlichen Umgebung führt, solle für seine Leistungen mehr bekommen als ein Arzt, der in einer Bezirkshauptstadt oder in deren Nähe praktiziert. Kurz nach Präsentation des Vorschlags äußerte sich auch die NÖ Ärztekammer positiv dazu. Man begrüße grundsätzlich jede Maßnahme, die dabei hilft, die ärztliche Versorgung der Bevölkerung zu sichern, hieß es Anfang August.

Die ÖGK, welche einem solchen Modell ebenfalls zustimmen müsste, äußerte sich vorerst nicht dazu. Auf NÖN-Anfrage antwortete die Gesundheitskasse nun aber mit einem Alternativvorschlag: „In der ÖGK forciere man eher Modelle für ländliche Regionen, in denen Ärzte Ordinationen zur Verfügung gestellt werden, sie diese zu gewissen Zeiten besetzten und nach festgelegten Stundenhonoraren bezahlt werden“.

Forcierung von Pauschalhonoraren und einheitlichem Leistungsangebot

Aufgrund der laufenden Verhandlungen zum Finanzausgleich sind die Honorierungen von ärztlichen Leistungen aktuell auch ein Thema in der ÖGK. Neben finanziellen Mitteln für neue Planstellen solle der Bund im Zuge des Finanzausgleichs nämlich auch Geld für die Schaffung eines bundesweiten Gesamtvertrags mit den Ärzten bereitstellen. Ein wichtiger Eckpfeiler dieses Vertrags sei die Vereinheitlichung von Leistungen und Honoraren. Um die Zeit und Leistungen von Ärztinnen und Ärzten in Zukunft stärker bewerten zu können, solle es mehr Pauschalhonorierung geben. Das Leistungsspektrum soll ebenfalls vereinheitlicht und um neue Leistungen erweitert werden. Wären die Honorare harmonisiert, würden Kassenverhandlungen mit den neun Landesärztekammern der Vergangenheit angehören, heißt es aus der ÖGK.

Ob der für die ÖGK essenzielle Gesamtvertrag zustande kommt, sei abzuwarten. Das "Window of Opportunity" sei aufgrund des hohen Leidensdruck aller Beteiligten offen wie nie.