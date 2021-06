40 Bauvorhaben im nördlichen Niederösterreich .

1,8 Milliarden Euro sollen in den Bahn- und Straßenausbau bis zum Jahr 2035 investiert werden, davon 440 Millionen in das Landesstraßennetz. Vorallem das Waldviertel soll davon profitieren und besser an das restliche Bundesland angebunden werden. Die ersten 13 von 40 Baumaßnahmen sollen bis 2023/24 umgesetzt sein.