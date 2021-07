„Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden“, heißt es in einem Schlager von Herbert Grönemeyer. Auch im Wiener Umland können viele Autofahrer wohl ein Lied über die zunehmende Parkplatzproblematik singen. In NÖ fürchtet man, dass die flächendeckende Einführung des Wiener Parkpickerls im März 2022 den Engpass im Speckgürtel weiter verschärft.

Schleritzko suchte das Gespräch

„Der Druck wird noch größer“, sagt etwa Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ). Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) suchte das Gespräch mit betroffenen Gemeinden und der Stadt Wien und betont, dass es eine gemeinsame Lösung brauche. „Wir wissen, dass überall dort der Parkplatzdruck entsteht, wo eine Parkpickerl-Zonengrenze ist“, erklärt Hans Stefan Hintner, ÖVP-Bürgermeister von Mödling.

"Abstimmung wichtig" Wiener Parkpickerl Ausweitung berührt auch NÖ

Schleritzko strebt den Ausbau des Öffi-Angebots und der Park & Ride-Anlagen an. So sollen bis 2024 3.250 Pkw-Stellplätze zu den bestehenden 40.500 errichtet werden. „Bei uns könnte man in der Sekunde mit dem Ausbau beginnen“, zeigt sich Klosterneuburgs Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) zuversichtlich. Sein Amtskollege Stefan Steinbichler aus Purkersdorf bleibt vorsichtiger und sorgt sich, dass dadurch mehr Verkehr angezogen werde.

Finanzielle Beteiligung Wiens gefordert

Für die Finanzierung des Ausbaus fordert Schleritzko eine Kostenbeteiligung der Bundeshauptstadt. „Immerhin sind Pendler für rund ein Viertel der Wiener Wirtschaftsleistung verantwortlich“, argumentiert er. Auch bei der Ausweitung des Bus- und Bahnangebots strebt der Mobilitätslandesrat eine Kostenbeteiligung Wiens an.

Zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung ins Wiener Umland meint Schmuckenschlager: „Im Endeffekt ist es ein Dominoeffekt.“ Mit der Einführung von Kurzparkzonen und Parkpickerl im Speckgürtel sei daher zu rechnen. Die Modelle stehen noch zur Verhandlung. In Klosterneuburg habe man bereits ein Grobkonzept für eigene Parkzonen für die ansässige Bevölkerung besonders rund um Bahnhöfe. Darauf könne man bei Bedarf zurückgreifen.

Auch Hintner kann sich ähnliche Kurzparkzonen vorstellen. Wenig hält der Mödlinger Bürgermeister jedoch von einer flächendeckenden Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf ganze Gemeinden. Denn es sei fraglich, ob ein „Parkpickerl-Gürtel“ rund um Wien im Interesse der Bevölkerung ist. Den Ausbau der Öffis begrüßen die Bürgermeister. Einig sind sie sich mit dem Landesrat, dass es eine möglichst einheitliche Lösung für die Bevölkerung brauche. Dafür sollen im September weitere Gespräche folgen.