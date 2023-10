Nur für Berechtigte: Städte fordern automatisierte Zufahrtskontrollen

In gewisse Teile der Stadt sollen nur noch berechtigte Fahrzeuge fahren können - wer dagegen verstößt, wird gefilmt und muss Strafe zahlen. In Italien gibt es diese Art der automatischen Ein- und Zufahrtskontrollen in bestimmten Stadtteilen bzw. Zentren. Geht es nach Mitgliedern des Städtebundes, sollte das auch in Österreich möglich werden. 24 Städte, darunter sieben aus Niederösterreich, fordern von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) dazu eine StVO-Änderung. In NÖ wünschen sich Vertreterinnen und Vertreter aus St. Pölten, Baden, Korneuburg, Krems, Strasshof an der Nordbahn, Wiener Neudorf und Wiener Neustadt diese Änderung. Die datenschutzrechtliche Vereinbarkeit sei in einem Rechtsgutachten bereits vergangenen Sommer abgeklärt worden, heißt es vom Städtebund.

Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger argumentiert, dass die automatisierten Zufahrtskontrollen zur Verkehrsberuhigung beitragen könnten. Jetzt komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen, wenn Ein- und Durchfahrtsverbote in verkehrsberuhigten Zonen ignoriert werden. Der St. Pöltner Vizebürgermeister Harald Ludwig (SPÖ) unterstützt den Vorschlag: „In fast jeder italienischen Stadt gibt es eine Zone mit beschränktem Verkehr (Zona a traffico limitato/ZTL). Als Vorsitzender des Verkehrsausschusses hoffe ich, dass die Städte in Österreich dieses Instrument bald einsetzen können.“ Diese Änderung würde „vielfältige Erleichterungen und Beschleunigungen bei der Umsetzung der städtischen Verkehrsberuhigungs- und letztlich bei Klimaschutzstrategien ergeben“, meint Ludwig.

Die Forderung kommt neben den sieben NÖ-Städten auch aus den Landeshauptstädten Wien, Graz, Salzburg, Linz, Bregenz und Innsbruck sowie aus Braunau, Bruck an der Mur, Leoben, Leonding, Liezen, Lustenau, Murau, Ried im Innkreis, Villach, Voitsberg und Wolfsberg.