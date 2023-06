NÖ Umweltschützer wettern gegen neue Straßenbauprojekte

„Gibt es mehr Straßen, gibt es automatisch mehr Autoverkehr und somit mehr CO2-Emissionen“, heißt es im Rahmen einer Pressekonferenz des Vereins Verkehrswende.at am Donnerstag in St. Pölten. Christian Oberlechner, Politiker, Klimaaktivist und Co-Autor des Waldviertler Mobilitäts-Manifest, stellt fest, dass das „autozentrierte Denken“ der niederösterreichischen Landespolitik das Auto als Hauptverkehrsmittel weiter in den Mittelpunkt rückt, anstatt alternative Wege aufzuzeigen.

Mit dem Bauvorhaben einer zusätzlichen Donauquerung bei Mauthausen zeige sich erneut, dass die Politik noch immer versucht den wachsenden Autoverkehr durch mehr Straßen zu bewältigen. Ein richtiger Lösungsansatz wäre allerdings laut dem „Parents For Future“-Mitglied Oberlechner, Pläne zur Zielerreichung erst nach der Festlegung des eigentlichen Ziels festzulegen. Oberlechner fügt hinzu, dass der anhaltende Straßenausbau, etwa durch Großprojekte wie die geplante Donaubrücke, wichtige Finanzmittel verschlinge, die besser für die Mobilitätswende eingesetzt werden sollten.

Neben der Frage der Finanzierung bringt Dieter Schmidradler, Vorsitzender von Verkehrswende.at, auch noch andere Argumente, die gegen das Großprojekt sprechen, ein. Im UVP-Verfahren gegen das Projekt „Neue Donaubrücke Mauthausen“ beschreibt die Umweltorganisation fünf wesentliche Einwände. Das Bauvorhaben verschlechtere die Luft- und Bodenqualität sowie die Wasserqualität, bedrohe die menschliche Gesundheit durch Emissionen und schädige streng geschützte Arten. Der fünfte Einwand lautet: „Es wirkt gegen die Klimaziele“.

„Regionalbahnen müssen wieder aktiviert werden“

Als Alternative zu geplanten Straßenbauprojekten wünscht sich das Team aus Umweltschützerinnen und Umweltschützern vor allem den größtmöglichen Ausbau des öffentlichen Bahnverkehrs, welcher sowohl die Hauptbahnstrecken als auch die Regionalbahnen umfasst. Auch der Güterverkehr solle so weit wie möglich auf die Schiene verlagert werden.

„Optimistisch macht mich, dass FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker bereits 2020 einen Entschließungsantrag eingebracht hat, um der Zerstörung des Niederösterreichischen Bahnnetzes Einhalt zu gebieten. Verkehrswende.at hat diesen Entschließungsantrag per offenem Brief unterstützt“, so Schmidradler. Er betont, dass sich Niederösterreich ein Beispiel an der schwarz-blauen Landesregierung in Oberösterreich nehmen könne, welche eine „vorbildhafte Kehrtwende beim Bahnausbau“ eingeleitet hat.

Dieter Schmidradler, Christian Oberlechner, Anne-Maria Toro-Pérez Gruber, Christa Kranzl und Richard Hochratner bei der Pressekonferenz im Cinema Paradiso in St. Pölten. Foto: NÖNKatrin Schinewitz

Die politisch Verantwortlichen in NÖ seien allerdings laut der ehemaligen SPÖ-Bundespolitikerin Christa Kranzl, welche ebenfalls Initiativenvertreterin von „Wo bleibt die Bahn“ ist, auf dem falschen Weg. „Mit der mutwilligen Zerstörung durchgängiger Schienennetze am Beispiel der Donauuferbahn wurde vielen Menschen die Chance genommen, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen“, so Kranzl. Die Donauuferbahn stehe stellvertretend für alle aufgelassenen oder stillgelegten Regionalbahnen im Land. Auch Richard Hochratner, der anwesende Bürgermeister der Gemeinde Emmersdorf an der Donau (Bezirk Melk) zeigt sich betroffen, dass Bahnschienen im Fall der Donauuferbahn einfach weggerissen wurden.

Die Reaktivierung der Donauuferbahn sei laut Kranzl außerdem zusätzlich legitim, da sich einige ansässige Unternehmen als Interessenten für die Nutzung der Bahn bekannt haben. Sowohl die Eigentümer des Hartsteinwerkes Loja in Persenbeug (Bezirk Melk) als auch das innovative Unternehmen Baumann/Glas/1886 GmbH in Oberösterreich, welches den oberösterreichischen Abschnitt der Donauuferbahn bereits nutzt, haben sich für eine Nutzung des NÖ Abschnittes ausgesprochen.