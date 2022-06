UNESCO-Urkunden für NÖ Donaulimes-Gemeinden

Vollbild

Gruppenfoto nach der Urkundenüberreichung (v.l.n.r.): Franz Heisler (Pöchlarn), Gerhard Bauer (Zwentendorf), Dominik Hagmann (Traismauer), Bernd von Droste zu Hülshoff, Ruth Pröckl, Hans Wallowitsch (Bad Deutsch Altenburg), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Martin Pircher (Zeiselmauer-Wolfpassing), Franz Xaver Hebenstreit (Tulln), Eduard Pollhammer (wissenschaftlicher Leiter Römerstadt Carnuntum), Martin Almstädter (Petronell-Carnuntum), Johann Bachinger (Wallsee-Sindelburg) und Klubobmann August Wöginger.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (3. v.l.) überreichte gemeinsam mit Klubobmann August Wöginger (rechts), Bernd von Droste zu Hülshoff (links) und Ruth Pröckl (2. v. r.) die Urkunde an Vertreter aus Wallsee-Sindelburg.

Bernd von Droste zu Hülshoff (links), Ruth Pröckl (2. v. l.), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (4. v.l.) und Klubobmann August Wöginger (rechts) übergaben die Urkunde an Vertreter aus Pöchlarn.

Traismauer erhielt die Welterbe-Urkunde (v.l.n.r.): Bernd von Droste zu Hülshoff, Ruth Pröckl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Dominik Hagmann, Stadtrat Rudolf Hofmann und Klubobmann August Wöginger.

Zwentendorf ist Weltkulturerbe-Gemeinde (v.l.n.r.): Bernd von Droste zu Hülshoff, Ruth Pröckl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Gerhard Bauer und Klubobmann August Wöginger.

Tulln wurde ausgezeichnet (v.l.n.r.): Bernd von Droste zu Hülshoff, Ruth Pröckl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Stadtrat Franz Xaver Hebenstreit und Klubobmann August Wöginger.

Weltkulturerbe-Urkunde für Zeiselmauer-Wolfpassing (v.l.n.r.): Bernd von Droste zu Hülshoff, Ruth Pröckl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Martin Pircher und Klubobmann August Wöginger.

Bei der Überreichung der Urkunde an Petronell-Carnuntum: Bernd von Droste zu Hülshoff, Ruth Pröckl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Klubobmann August Wöginger mit Vertretern der Marktgemeinde.

Bernd von Droste zu Hülshoff, Ruth Pröckl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Klubobmann August Wöginger mit Vertretern von Bad Deutsch Altenburg bei der Urkunden-Verleihung.



