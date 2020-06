Rund zwei Milliarden Euro fehlen den über 2.000 österreichischen Gemeinden, die unverzichtbare Dienstleistungen wie zum Beispiel Trinkwasserversorgung, Müllentsorgung und Investitionen in Kindergärten bereitstellen und wichtige Arbeitgeber sind, heuer Corona-bedingt. Das ist der geschätzte Einnahmenverlust durch Mindereinnahmen aus der Kommunalsteuer und durch fehlende Ertragsanteile.

SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner hat gestern, Donnerstag, in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit vier Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen einen 100-prozentigen Ersatz des Einnahmenverlustes der Gemeinden durch Corona gefordert und entsprechende Maßnahmen vorgeschlagen.

Die Beteiligten waren SPÖ-Kommunalsprecher und Bürgermeister von Trumau, Andreas Kollross, Bürgermeisterin von Liezen und Vizepräsidentin des Gemeindebundes, Roswitha Glashüttner, dem SPÖ-Nationalratsabgeordneten Alois Schroll, Bürgermeister von Ybbs, und Elisabeth Feichtinger, Bürgermeisterin von Altmünster.

Gemeinsam stellten sie das SPÖ-Modell für 2,2 Milliarden Euro Direkthilfe für Gemeinden vor: 250 Euro vom Bund pro hauptgemeldeten Einwohner als direkte Förderung, ca. 2,2 Mrd. Euro sollen auch laufende Kosten von Vorhaben und Investitionen decken, dabei sei keine Kofinanzierung notwendig. Ausgezahlt werden soll diese Hilfe bis 31. August 2020, fordert die SPÖ. Darüber hinaus soll es ein Investitionspaket für Gemeinden von zumindest 500 Millionen Euro jährlich geben.

Kritik an der Gemeindehilfe der Regierung

„Die Corona-Krise droht zu einer veritablen Finanz-Krise für Österreichs Gemeinden zu werden. Daher braucht es jetzt Planungssicherheit und schnelle, unbürokratische Hilfe“, sagte Rendi-Wagner. „Zusammen wäre das ein wirkliches Hilfspaket für die Gemeinden. Im Gegensatz dazu ist das von der Bundesregierung angekündigte Gemeindehilfspaket ein ‚Hilflosenpaket‘, das so wie die anderen Hilfen der türkis-grünen Regierung ein leeres Versprechen und bis dato nur eine Ankündigung ist“, betonte der Trumauer Bürgermeister, SPÖ-Kommunalsprecher Andreas Kollross.

Kritik am Vorgehen der Regierung kam auch von SPÖ-Kommunalsprecher Kollross. „Den Gemeinden fehlen rund 2 Mrd. Euro, aber Türkis-Grün will nur 1 Mrd. Euro geben – und das noch dazu unter der Bedingung der Kofinanzierung. Das kann sich nicht ausgehen“, so Kollross mit Verweis auf die massiven Liquiditätsprobleme der Gemeinden.

„Es wird Zeit, dass die Regierung wach wird und ein wirkliches Hilfspaket schnürt“, sagte Kollross mit Blick auf das bereits eingebrachte Modell der SPÖ. Das Gemeindehilfspaket der Regierung sei „keine wirkliche Hilfe, da dieses Paket gerade einmal die Hälfte der Verluste deckt und durch die Bedingung der Kofinanzierung eine gefährliche Schuldenfalle für die Gemeinden ist“, so Rendi-Wagner.

Auch der Ybbser Bürgermeister, SPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Schroll machte am Beispiel von Ybbs deutlich, dass das Hilfspaket der Regierung untauglich sei. So würde Ybbs beim türkis-grünen Modell nur rund 590.000 Euro bekommen, während Ybbs vom SPÖ-Modell mit 1.417.500 Euro an Direktförderung profitieren würde. Schrolls Appell im Sinne aller österreichischen Gemeinden und ihrer EinwohnerInnen: „Ich ersuche alle Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, auch jene von der ÖVP: Geht mit uns Schulter an Schulter und kämpft für echte Hilfe durch unser Modell!“