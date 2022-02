Landes-SPÖ-Chef übt nach "Gsindl"-Nachricht in offenem Brief Kritik

Sehr rasch nach der Veröffentlichung der Chatnachricht der damaligen Innenministerin und heutigen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), in der sie "Rote" als "Gsindl" bezeichnet haben soll, folgte eine öffentliche Entschuldigung der Landeshauptfrau. "So sollte man weder miteinander noch übereinander reden", betonte sie. Wir hatten berichtet:

Chats Mikl-Leitner entschuldigt sich für "Gsindl"-Nachricht

Der SPÖ reicht das nicht. Nachdem Landespartei-Vorsitzender Franz Schnabl gestern schon betonte, dass die Chats das vielgepriesene "Miteinander" im Land konterkarieren, schicken Bundes- und Landes-SPÖ jetzt noch einen offenen Brief nach. Adressiert ist der an Bundeskanzler Karl Nehammer und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP). Darin fordern sie eine neue politische Kultur.

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und Landes-SPÖ-Chef Franz Schnabl kritisieren, dass es eine solche Sprache und Haltung in der Politik nicht geben dürfe. Sie wollen noch eine Entschuldigung - nicht nur an die Sozialdemokratie, sondern alle Menschen im Land.

Neben der "inakzeptablen Wortwahl" nehmen die Sozialdemokraten in dem Brief auch auf weitere Inhalte der Chats Bezug, von denen der "Standard" berichtete: Sie sprechen die im Raum stehenden Postenschacher an und reden von "parteipolitischem Machtmissbrauch". Hierzu fehle laut Schnabl und Rendi-Wagner eine Stellungnahme der Landes- und Bundes-ÖVP-Spitzen.