„So zerstört man Regionalität“, sagt der Waldviertler Bio-Rindbauer Herbert Haslinger (36) über die Weidehaltungspflicht ab 2020 im Gespräch mit der NÖN.

Mitte November trudelte ein Infoschreiben mit Sprengkraft am Hof des Jungbauern ein. Absender waren das Landwirtschafts- und Gesundheitsministerium, die Landwirtschaftskammer und „Bio Austria“. Die folgenschwere Hiobsbotschaft an ihn und weitere 18.000 potenziell betroffene Bio-Bauern: „Jeder Bio-Betrieb muss seine Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde in der Vegetationsperiode auf der Weide halten, wann immer es die Umstände erlauben (voraussichtlich ab 2020).“

Die „pauschalen Ausnahmeregelungen“, die in Österreich bei der Weidehaltung gelten, werden nach einer EU-Prüfung aus 2017 und wegen einer neuen EU-Bioverordnung spätestens 2021 gestrichen. „Zu lax“ hätten die nationalen Behörden die Vorschriften beim Biolandbau ausgelegt, kritisiert die EU-Kommission. „Ich habe mich sehr jung für Bio engagiert: dass alles regional nah ist und ein Superprodukt zum Konsumenten kommt. Jetzt ist alles auf einer DIN-A4 Seite niedergeschrieben und hinfällig“, zeigt sich Haslinger enttäuscht von Agrarvertretern und Behörden. „Bei keiner einzigen Bio-Kontrolle ist mir gesagt worden, dass diese Ausnahmeregelung jederzeit fallen kann.“

privat

Haslinger könne schon rein arbeitstechnisch seine 240 Rinder nicht auf eine Weide treiben. „Es ist auch fachlich ein kompletter Schwachsinn.“ Die Rinder würden auf der Weide kaum intermuskuläres Fett aufbauen. Die Fütterung, der Umgang mit Krankheiten und die Qualitätssicherung seien weitere Herausforderungen. Der Absolvent des Francisco Josephinums hätte Investitionen in Höhe von Hunderttausenden Euro – wie in den jüngsten Stallzubau – nicht getätigt, seinen Betrieb womöglich ganz anders ausgerichtet.

Haslinger zeichnet ein dunkles Szenario für die Regionalität: Große Betriebe aus Deutschland, Tschechien und Ungarn könnten die Handelsketten mit Bio-Weidefleisch beliefern, „weil die österreichischen nicht mehr die notwendige Menge produzieren werden“. Es gibt noch keine Detailzahlen, wie viele Bauern betroffen sind. Eine niedrige vierstellige Zahl österreichweit könnte zum Aufgeben gezwungen sein, heißt es.

„Unbedingt eine Beratung in Anspruch nehmen und die Flinte nicht ins Korn werfen“, empfiehlt Markus Leithner, Pressesprecher von Bio-Austria. Landesrat Stephan Pernkopf erwartet sich von der EU-Kommission „eine praxisbezogenere Lösung mit Hausverstand ohne Zeitdruck“. Derzeit warten Vertreter und Behörden auf eine EU-Antwort zur österreichischen Stellungnahme. Sie raten allen Bio-Bauern mit Tierhaltung, bis spätestens 16. Dezember in das Programm „Tierschutzweide“ einzusteigen.