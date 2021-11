Ansturm auf Covid-Impfung in Niederösterreich

Die Infektionszahlen in Niederösterreich waren seit Beginn der Pandemie noch nie so hoch wie vergangenen Sonntag: 2.105 positive Tests wurden innerhalb von 24 Stunden gezählt. 66 Personen lagen laut AGES (Stand Montag) auf der Intensivstation. Der Betrieb in den Krankenhäusern kann zwar noch aufrechterhalten werden, Operationen müssen jedoch vereinzelt bereits wieder verschoben werden.

Aufgrund der angespannten Situation wurde die 2G-Pflicht für unter anderem Gastronomie, Hotellerie, Kultur und Sport beschlossen. Eine Ausnahme ist der Arbeitsplatz, dort gilt bei Bereichen mit Kundenkontakt weiterhin 3G. In der Übergangsphase von vier Wochen gilt auch die Erstimpfung mit gültigem PCR-Test als Eintritt in 2G-Bereiche.

Ob aufgrund von 3G am Arbeitsplatz, 2G oder des verkürzten empfohlenen Abstands zur dritten Impfung von sechs Monaten: Der Ansturm auf die Impfung war vergangenes Wochenende groß. Insgesamt 5.979 Impfungen waren es am Sonntag bei den Impfbussen von Notruf Niederösterreich, das sind aufgerechnet fünf Mal so viele. Davon ließen sich 1.915 Menschen zum ersten Mal impfen, 3.280 erhielten den dritten Stich.

Impfangebot wird großflächig ausgebaut

Um für weiteren Impfbedarf vorbereitet zu sein, werden acht Landesimpfzentren in Niederösterreich wieder eröffnen. „Das jetzige System funktioniert gut, aber wir müssen für den Boom gerüstet sein“, sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) bei einer Pressekonferenz vergangene Woche. Bereits diese Woche sollen die ersten öffnen, im Gespräch sind etwa die Standorte Amstetten, St. Pölten und Wiener Neustadt.

Mit den bundesweit strengeren Maßnahmen sind auch die Ausreisekontrollen in den Bezirken Amstetten, Melk, Scheibbs, Lilienfeld und Waidhofen an der Ybbs gefallen. Nur zwei Tage lang war auch Waidhofen an der Ybbs betroffen, gestraft wurde jedoch nicht.

Die Kliniken in Niederösterreich stellen außerdem neue Besuchsregeln auf. Während in Hochinzidenzgebieten im Mostviertel pro Woche nur eine Besuchsperson erlaubt war, ist jetzt wieder pro Patient und Tag ein Besucher erlaubt. Neuerdings ist allerdings ein 2G-Nachweis für Besucher Pflicht.