Laut LGA-Sprecher Bernhard Jany waren aktuell 31 von 5.946 Mitarbeitern oder 0,52 Prozent positiv getestet. Die meisten Fälle an coronapositiven Bewohnern habe es in den PBZ Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) und St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) gegeben. In allen 50 Einrichtungen mit insgesamt 5.925 Bewohnern seien 63 Personen positiv getestet worden.

In den niederösterreichischen PBZ gilt die Einhaltung der Hygienebestimmungen, Tragen von Mund-Nasen-Schutz, kein Zutritt bei Krankheitssymptomen des Besuchers sowie Dokumentation der Besuche mittels Besucherprotokoll. Schaltet die Ampel auf Orange (hohes Risiko oder im PBZ gibt es einen Verdachtsfall oder eine Kontaktperson), besteht u.a. eingeschränkte Besucherregelung (nur nach Abstimmung mit der Einrichtung in definierten Besucherloungen, im Zimmer eine Person für maximal 30 Minuten mit FFP2-Maske ohne Ventil). Mit FFP2-Maske und Schutzkleidung dürfen palliativ betreute und sterbende Personen jederzeit besucht werden.

Steht die Ampel auf Rot, gibt es eingeschränkte Besuche nach Abstimmung mit der Einrichtung im Einzelfall. Alle Besucher müssen FFP2-Masken ohne Ventil tragen. Eine Sonderregelung besteht auch dann bei palliativ betreuten und sterbenden Personen (Besuch mit FFP2-Maske und Schutzkleidung).