Die Regierung verschärft die Maßnahmen im Umgang mit dem Coronavirus drastisch. Neben etwa einem Einreisestopp für Personen aus Italien und Einschränkungen bei Veranstaltungen mit über 100 Personen, wird auch der Lehrbetrieb an Unis und Fachhochschulen eingestellt.

Spätestens „ab kommendem Montag“ würden, wie verkündet, keine Lehrveranstaltungen an Universitäten und Fachhochschulen mehr abgehalten. Auswirkungen wird das für Studierende an den Hochschulen in St. Pölten, Krems, Wiener Neustadt, Wieselburg und Tulln haben.

An der FH St. Pölten läuft deshalb gerade eine Krisen-Sitzung. "Wir arbeiten einen Plan aus, wie wir damit umgehen", informiert Pressesprecher Jakob Leissing. Eine erste Maßnahme ist bereits fix: Der am Freitag, 13. März, stattfindende open.day, also der Tag der offenen Tür, wird abgesagt.

"In enger Abstimmung mit den Behörden sind wir gerade dabei, die weitere Vorgehensweise zu evaluieren und die bestmögliche Lösung zu finden", heißt es auf der Website der Fachhochschule.