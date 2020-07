NÖ weitet Maskenpflicht aus .

Ab Montag muss in Niederösterreich nicht nur in Supermärkten, Apotheken, Tankstellen, Bank- und Post-Filialen sowie beim Arzt ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, sondern auch in allen Amtsräumen des Landesdienstes. Die Vorschrift gilt nicht nur für die Landesbediensteten, sondern für den gesamten Parteienverkehr.