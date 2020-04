Der Tod eines 69-jährigen Hausarztes aus Himberg (Bezirk Bruck/L.), der am Wochenende nach einigen Vorerkrankungen an den Folgen der Coronaviruserkrankung gestorben ist, hat die Debatte unter den Mediziner neu angeheizt: „Es fehlt nach wie vor an ausreichender Schutzausrüstung für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Wir können derzeit nur Masken und Handschuhe verteilen, die wir von anderen Organisationen geschenkt bekommen. Das reicht nicht aus“, kritisiert der Präsident der NÖ Ärztekammer, Christoph Reisner.

Alle Kurien der Landesärztekammer und die Bundeskurie der niedergelassenen Ärzte haben zudem die Bundesregierung zur Unterstützung aufgefordert, damit „die Basisversorgung aufrechterhalten werden kann.“

50 zusätzliche Beatmungsgeräte für NÖ

Dass die Versorgung mit Schutzausrüstung aktuell eine große Herausforderung ist, unterstreicht auch der in Niederösterreich für die Landeskliniken zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, gibt aber Entwarnung: „Obwohl der gesamte Weltmarkt unheimlich umkämpft ist – da herrschen derzeit leider richtiggehende Raubritter-Manieren –, schaffen wir es aber auch immer wieder, notwendige Geräte und Schutzbekleidung anzuschaffen, wie zuletzt zum Beispiel 50 zusätzliche Beatmungsgeräte.“

Außerdem könne man in den beiden Logistikzentren der Kliniken in St. Pölten und Wr. Neustadt täglich rund 5.000 Schutzmasken wieder aufbereiten. „Es ist ein unschätzbarer Vorteil, Produktionen und Ressourcen selbst in der Hand und im eigenen Land zu haben“, betont Pernkopf.

Auch bei der Gesundheitsversorgung ist Niederösterreich mit aktuell 350 Intensivbetten gut gerüstet, wie Stephan Pernkopf betont. Durch die Verschiebung von elektiven Eingriffen, also nicht lebensnotwendigen Operationen und Behandlungen, sei es gelungen, Kapazitäten freizuspielen. Und das sowohl bei Betten als auch beim Personal auf den Stationen.

Von den am Virus erkrankten Personen hat der Großteil nach wie vor einen milden Verlauf. Knapp 15 Prozent müssen ins Spital, zwei bis drei Prozent benötigen intensivmedizinische Betreuung.

Markus Glück Des Krankenhaus Melk war das erste Schwerpunkt-Krankenhaus für Corona-Patienten. Jetzt gibt es NÖ-weit bereits zehn.

„Anfang der Woche waren knapp 50 Personen in Niederösterreich wegen dem Coronavirus in intensivmedizinischer Betreuung, insgesamt haben wir Kapazitäten für mehr als 350 Personen“, versichert Pernkopf. Für einen Peak an Erkrankten sei Niederösterreich daher absolut gut aufgestellt, auch weil die Maßnahmen der Regierung Wirkung zeigen, die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht und die Zahl der Genesenen steigt.

Darüber hinaus wurden in der Vorwoche zu den fünf bereits ernannten Corona-Schwerpunktkliniken mit den Standorten Scheibbs, Tulln, Mödling, Stockerau und Gmünd fünf weitere bestimmt. In diesen Spitälern werden sowohl eigene Bereiche für Covid-19-Erkrankte definiert und Bereiche zur Verdachtsabklärung geschaffen. Weil es spezielle Schutzmaßnahmen braucht, ist auch der Personaleinsatz an diesen Stationen höher als normal.