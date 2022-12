Initiative: Selber kochen und damit die Landwirtschaft unterstützen

Werbung

APA-Video

Convenience-Produkte sparen Konsumentinnen und Konsumenten Zeit, billige Importprodukte Geld. Laut Beobachtungen der NÖ Landwirtschaftskammer werden diese Produkte in der letzten Zeit verstärkt in Anspruch genommen, anstatt heimischer Produkte. Gemeinsam mit den Seminarbäuerinnen hat die NÖ Landwirtschaftskammer deswegen die Initiative „SELBSTbewusst kochen“ gestartet. Mit heimischen Produkten selber zu kochen, sei auch ein wichtiger Aspekt der Versorgungssicherheit im Land. “Auch die Konsumentinnen und Konsumenten sollen ihren Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten”, sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager. Dies könne man tun, indem man die heimische Landwirtschaft mit dem Kauf heimischer Produkte unterstützt.

Der Preis ist ein Faktor beim Kauf

Die Lebensmittelproduktion in Österreich ist laut Schmuckenschlager aufgrund von kleineren Betriebsstrukturen und hohen Qualitätsstandards kostenintensiver als in anderen Ländern. Schmuckenschlager könne nachvollziehen, dass Konsumentinnen und Konsumenten im Supermarkt zu billigeren Produkten aus anderen Regionen greifen, vor allem in Zeiten der Teuerung. Die höheren Energiekosten würden sich auch auf die inländische Produktion auswirken: Viele Glashäuser seien aktuell nicht in Betrieb, deswegen werde rund 20 Prozent weniger Fruchtgemüse produziert, wodurch der Importdruck erhöht werde.

Schmuckenschlager betont auch, dass die heimische Landwirtschaft hohe Standards und die Produkte hohe Qualität haben, weswegen die vergleichsweise höheren Preise angemessen seien. Jedoch könne durch bewusstes kochen mit heimischen Produkten auch Geld gespart werden. Denn Gerichte wie zum Beispiel Krautfleckerl könne man sehr günstig und einfach zubereiten.

Regionalität auch in Großküchen möglich

In der Betriebsküche der Landes-Landwirtschaftskammer in St. Pölten geht man bereits mit gutem Beispiel voran: Küchenchef Andreas Maurer erklärt: „Wir beziehen regionale Lebensmittel, größtenteils direkt von bäuerlichen Betrieben. Zudem haben wir in unserer Küche Abfälle verringert, indem wir zum Beispiel Schälmaterial von Gemüse zu Fonds weiterverarbeiten. Auch Haltbarmacher und versteckte Zusätze gibt es in unserer Küche nicht.“

"SELBSTbewusst kochen": Rezepte und Tipps

Die Landwirtschaftskammer NÖ hat ein Booklet mit Rezepten aus heimischem Wintergemüse zusammengestellt. Infos und Rezeptideen gibt es auch auf: www.landwirtschaft-verstehen.at