Hilfswerk: „Man darf den Pflegeberuf nicht schlechtreden“

In den kommenden Jahren wird es in der Pflege sehr viele zusätzliche Kräfte brauchen. Daher müsse es gelingen, junge Menschen sowie potenzielle Umsteigerinnen und Umsteiger für Pflegeberufe zu begeistern, sagt die Präsidentin des Hilfswerks Michaela Hinterholzer bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Hier seien laut dem Hilfswerk vor allem die organisatorischen Rahmenbedingungen in Pflegeberufen entscheidend. Diese werden derzeit neu ausgehandelt. Laut Hinterholzer würde es vor allem auf ein gutes Arbeitsumfeld, mehr Personal und eine gute Entlohnung ankommen.

Dass die Löhne steigen müssen, darüber seien sich alle Beteiligten einig. „Klar war immer, dass die Lohnerhöhung die Konsequenzen der Inflation ausgleichen müsse“, sagt Hinterholzer. Die von der Gewerkschaft geforderten Lohnerhöhungen von 15 Prozent seien laut Christoph Gleirscher, dem Geschäftsführer des Hilfswerks, jedoch zu hoch. „Eine Erhöhung, die über die Inflationsabdeckung hinaus geht, ist gesamtwirtschaftlich nicht angemessen“, betont Gleirscher. Er verweist darauf, dass Arbeitgeber, wie das Hilfswerk, gemeinnützige Unternehmen sind, die keinen Gewinn erwirtschaften. „Die Steigerung der Personalkosten muss letztendlich von der öffentlichen Hand und von den Betreuten in der mobilen Pflege getragen werden“, so Gleirscher.

Besonders kritisch sieht der Hilfswerk-Geschäftsführer jedoch die Forderungen nach einer Verkürzung der Normalarbeitszeiten sowie nach höheren Zuschlägen für von Teilzeitkräften geleistete Mehrstunden. Vor allem weil es an Personal fehle, wäre eine Bevorteilung von Teilzeitarbeit derzeit der falsche Ansatz. Vielmehr sollte die Vollzeitarbeit belohnt werden, so Gleirscher. Zudem dürfe man den Pflegeberuf nicht so darstellen, als wäre dieser nur in Teilzeit auszuhalten.

„Die Arbeit im Bereich der Pflege und Betreuung ist besser als ihr Ruf“

Generell wünsche sich das Hilfswerk, dass die Pflege nicht „schlecht geredet wird“. Der Beruf sei zwar oft anstrengend, doch die Tätigkeit der Pflegerinnen und Pfleger wäre sinnstiftend und mit viel Dankbarkeit verbunden, betont Hinterholzer. Die Vertreterinnen und Vertreter des Hilfswerk sind der Meinung, dass die Beschäftigung in der Pflege besser als ihr Ruf sei. Die Organisation verweist hier auf eine Auswertung des AMS, die zeigte, dass der Sozial- und Gesundheitsbereich zu jenen Tätigkeitsfeldern zählt, die in den vergangenen Jahren einen der stärksten Zuwächse an Personal verzeichneten.

Hilfswerk will bundesweite Anwerbeagentur, um Pflegekräfte nach Österreich zu holen

Dennoch müsse das Pflegesystem laut dem Hilfswerk entlastet werden. Es brauche einen fairen Lohn und mehr Personal. Aus diesem Grund fordert das Hilfswerk, dass Nostrifizierungsprozesse vereinfacht werden. Im Rahmen dieser Prozesse werden die Ausbildungsabschlüsse von Pflegekräften aus dem Ausland überprüft. Zudem wünscht sich das Hilfswerk eine bundesweite Anwerbeagentur, um qualifizierte Pflegekräfte nach Österreich zu holen.

Am 16. November gehen die Vertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft in die nächste Runde. Die persönlichen Gespräche seien laut Gleirscher sehr konstruktiv und man erwarte keine großen Streiks von den Beschäftigten in der Pflege. Diese würden ihre Klientinnen und Klienten nicht in Stich lassen wollen. Die Seite der Arbeitgeber erhofft sich eine Einigung bis Ende November. Dann würden die Beschäftigten in Sozial- und Gesundheitsberufen ab erstem Jänner ihr neues Gehalt bekommen.