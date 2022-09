Vertrauenskrise: Neos wollen "Demokratie in NÖ erneuern"

Werbung

Als "besorgniserregend" wertete Neos-Landessprecherin Indra Collini die Wahlbeteiligung bei der Gemeinderatswahl in Krems in der Vorwoche. "Wir haben eine tiefe Vertrauenskrise in das politische System und ihre Akteure. Das ist zu tiefst erschütternd", sagte Collini bei einer Pressekonferenz in St. Pölten vor Journalisten. Eine gewisse Politikverdrossenheit spiegelt auch das "Demokratieradar" der Donau Uni Krems vom August 2022 wider: Danach sind nur 6 von 10 Befragten der Meinung, dass die Demokratie in Österreich gut funktioniert.

Collini geht mit Niederösterreichs Landesregierung hart in Gericht und ortet "fehlende Lösungskompetenz, zukunftsvergessene Entscheidungen und keine Vision" im Land. Niederösterreich sei ihrer Meinung nach "demokratiepolitisches Entwicklungsland". Das liege daran, dass die ÖVP schon viel zu lange die absolute Mehrheit und Macht hat. "Das ist nie gut für das Land und die Menschen", sagt die Neos-Landessprecherin.

Um das Vertrauen der Menschen in die Politik wiederzugewinnen, schlagen die Neos Niederösterreich fünf demokratiepolitische Maßnahmen vor.

Fünf Punkte für "Mehr Demokratie in NÖ"

"Aus dem Landtag müssen wir modernes Arbeitsparlament machen. Wenn Anfragen von ÖVP-Regierungsmitgliedern in Prosa oder gar nicht beantwortet werden, Ausschüsse einfach zum Durchwinken und nicht zum Arbeiten und die Kontrolle der Landesregierung ausgeschaltet ist - weil nicht die Opposition den Rechungshofausschuss leitet, kostet der Landtag nur viel und bringt nichts", fordert Collini.

Zweitens sollen öffentliche Spitzenämter wie das Amt des NÖ-Bildungsdirektors bzw. -direktorin durch öffentliche Hearings nachbesetzt werden. "Der oder die soll Johann Heuras nachfolgen, der die besten und innovativsten Pläne für unsere Schulen hat", sagt Collini.

Drittens soll in Niederösterreich allen Bürgern rund um die Uhr und transparent der Umsetzungsgrad des vereinbarten Regierungsprogramms punkteweise in einem "Regierungsmonitor" - analog zum rot-pinken Wiener Regierungsmonitor - aufgelistet und einsehbar sein.

Indra Collini vor dem Landtag: „Brauchen ein modernes Arbeitsparlament, sonst kostet der Landtag viel und bringt nix." Foto: Neos

Viertens wollen die Pinken das Proporzsystem in NÖ, das die automatische Zusammensetzung der Landesregierung nach dem jeweiligen Wahlergebnis abbildet, abschaffen. "Künftig sollen das freie Spiel der Kräfte auch in Niederösterreich Einzug halten. Damit jene zusammen regieren können, die das auch wollen - und nicht jene, die zusammen regieren müssen."

Und fünftens wollen die Neos einen Jugendbürgerrat mit 100 zufällig ausgewählten 16 bis 29-Jährigen einsetzen, die die Forderungen und Empfehlungen zur Zukunft des Landes gemeinsam mit Fachleuten erarbeiten sollen. Deren Vorschläge sollen verpflichtend in Ausschüssen des Landtags behandelt werden. Gleichzeitig sollen die Jungen Gesetz begutachten und Stellungnahmen abgeben dürfen. "Auf die Junge wird derzeit komplett vergessen. Sie sind es aber, die künftig ausbaden müssen, was dort drüben (Anm.: im NÖ-Landtag) entschieden oder eben nicht entschieden wird."

Als Ziel für die kommende Landtagswahl wollen die Neos ein viertes Mandat erreichen. "Wir wollen wachsen", sagt Collini, "um für mehr Transparenz und Demokratie im Land zu sorgen."