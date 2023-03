Starke Grippewelle klingt aus

Werbung

Zwei Jahre lang blieb Niederösterreich von der Grippe beinahe vollständig verschont. In der aktuellen Saison mussten und müssen umso mehr Menschen mit Fieber, Husten, Gelenks- und Kopfschmerzen das Bett hüten. Monika Redlberger, Virologin an der Medizinischen Universität Wien, spricht österreichweit von einer „besonders starken Grippewelle 2022/23“ – so stark wie zuletzt 2017/18.

Das zeigt sich auch an den Krankenstandsmeldungen der ÖGK. Denen zufolge fand die Grippe-Welle ihren Höhepunkt diesmal schon früher, nämlich zwischen November und Jänner.

In Summe waren in diesem Zeitraum 103.502 Landsleute wegen eines grippalen Infekts im Krankenstand, 3.775 wegen der „echten“ Grippe, also Influenza. Rund 50 von ihnen wurden im Spital behandelt. Alle diese Zahlen liegen höher als in den Vorjahren und 2019. Im Jahr vor Corona wurden mit Grippe nur sieben Menschen im Krankenhaus behandelt.

Vorbei ist die Grippewelle laut Redlberger noch nicht. „Sie ist aber nur noch auf moderatem Niveau und läuft langsam aus“, erklärt sie. Laut der ÖGK waren vergangene Woche noch 11.600 Menschen wegen Grippe oder grippaler Infekte im Krankenstand. Im Vorjahr waren es in derselben Woche rund 6.400 Menschen.

Für die nächste Saison bringt die starke Welle 2022/23 gute Neuigkeiten: Normalerweise folgt auf eine starke, eine schwache Welle. Redlberger geht deshalb davon aus, dass die nächste Influenza-Welle nur durchschnittlich bis schwach ausfallen wird.