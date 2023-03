„Gute Tradition“: Ehrenzeichen im NÖ Landhaus verliehen

Werbung

„In Niederösterreich ist es eine gute und lange Tradition, dass wir für besondere Leistungen Danke sagen, und zwar mit ganz besonderen Ehrenzeichen und Titeln“, sagte Landeshauptfrau Mikl-Leitner in ihrer Festansprache. „Diese Ehrenzeichenverleihung findet in einer sehr herausfordernden Zeit statt. Wir sind mit Krisen wie dem Ukraine-Krieg konfrontiert, der sehr viel Leid verursacht. Und wir sind von Inflation, Teuerung, Lieferketten-Problemen und der Energiekrise betroffen“, betonte sie.

Herausgeber und Verleger Christian Mucha, im Bild mit seiner Gattin Ekaterina, wurden von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich. Foto: NLK Filzwieser, NLK Filzwieser

Niederösterreich habe es aber „immer verstanden, historische Herausforderungen für eine dynamische Entwicklung zu nutzen“, sagte die Landeshauptfrau und erinnerte an die Aufbauarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg, an den Fall des Eisernen Vorhanges, an den EU-Beitritt und an die EU-Erweiterung. „Darum möchten wir heute auch allen Menschen Danke sagen, die aus Niederösterreich das gemacht haben, was es heute ist. Unser aufrichtiger Dank gilt den Generationen vor uns, unseren Großeltern und Eltern, aber auch allen Leistungsträgern, die Niederösterreich weiterentwickelt haben“, hob sie hervor.

Gutsbesitzer und Biolandwirt Maximilian Hardegg erhielt das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich. Foto: NLK Filzwieser, NLK Filzwieser

Mikl-Leitner erinnerte an den Traditions- und Forschergeist, an die Leistungs- und Hilfsbereitschaft, an den Sach- und Hausverstand und an den Einsatz für Ökologie und Ökonomie im Land.

Ein Silbernes Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich gab es für Nobert Haselsteiner (2.v.li.), ehemaliger Bezirkshauptmann von Melk. Im Bild mit dem 2. Landtagspräsidenten Karl Moser, Johanna Mikl-Leitner und LH-Stv. Stephan Pernkopf. Foto: NLK Filzwieser, NLK Filzwieser

Gerade in den letzten Jahren sei es immer gelungen, das „Gemeinsame vor das Trennende“ zu stellen. „Wir sind gut beraten, diesen Weg auch gemeinsam weiterzugehen, weil die Herausforderungen mehr werden. Es geht darum, die Menschen in unserem Land gut durch die Krise zu bringen“, so die Landeshauptfrau.