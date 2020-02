Seit 37 Jahren können Familien in Niederösterreich die Vorteile und Vergünstigungen des NÖ Familienpasses nutzen. Und das machen aktuell immerhin 202.000 Menschen.

Seit der Einführung im Jahr 1983 hat sich aber einiges geändert: Der Bezieher-Kreis wurde erweitert und eine Beantragung ist nun für alle möglich, die gerne in ihrer Freizeit etwas mit Kindern unternehmen. Egal ob Großeltern, Tanten und Onkel, auch nicht verwandte Personen können nun Ausflüge mit dem NÖ Familienpass unternehmen.

„Ausflüge stärken den Zusammenhalt in der Familie und sind besonders in der Ferienzeit sehr beliebt. Ein ganzer Tag unterwegs mit der Familie ist sehr wertvoll, kann aber auch teuer werden und so möchten wir über die Freizeitangebote des NÖ Familienpasses ein Stück dazu beitragen, das Familienleben spürbar leistbarer zu gestalten“, erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Hunderte Partnerbetriebe in allen Bezirken

Der Niederösterreichische Familienpass bietet zahlreiche Ermäßigungen und Vorteile bei hunderten Partnerbetrieben in allen Bezirken des Landes. Alleine im Jahr 2019 sind 47 neue Betriebe mit attraktiven Ermäßigungen dazugekommen. Die Vorteilsgeber bieten vergünstigte Eintritte bei Veranstaltungen und Familienfesten, bei Freizeitbetrieben und Museen, aber auch finanzielle Ermäßigungen bei Konsumation in Gastronomiebetrieben und Gaststätten.

Ein weiterer attraktiver Vorteil für Familienpass-InhaberInnen ist der vergünstige Versicherungsschutz bei der Niederösterreichischen Versicherung. Dieser gilt für Eltern mit Kindern im gemeinsamen Haushalt, für die Familienbeihilfe bezogen wird. Aber auch alle anderen Familienpassinhaber können eine Versicherung abschließen.

Informationen und Bestellung: www.familienpass.at