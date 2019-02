Kurz vor den Semesterferien flatterte eine Schulnachricht der anderen Art in die Klassen: ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann legt einen Plan für die langdiskutierten Herbstferien vor. Ab dem Schuljahr 2020/21 werden diese österreichweit von 26. Oktober bis 2. November eingeführt. Die dafür benötigten Tage werden von den schulfreien Dienstagen nach Ostern und Pfingsten und den schulautonomen Tagen abgezogen.

Die Meinungen zu diesem vorgestellten Ferienplan gehen innerhalb der Schulgemeinschaft in Niederösterreich weit auseinander: Für die einen sind Herbstferien eine „sinnvolle Erholungsphase“, für die anderen ein „Herausreißen aus dem Lernrhythmus“.

Landesrätin Teschl-Hofmeister kündigt Ferienbetreuungsangebot an. | Philipp Monihart

Gut finden die Eltern den einheitlichen Charakter. „Nicht glücklich“, so Christine Stiglmayer vom Bundeselternverband, sind sie über die Frage der Betreuung ihrer Kinder. Sie fordern, zumindest für Pflichtschüler, ein dementsprechendes, kostenloses Angebot während dieser Zeit. Hierfür verspricht ÖVP-Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Sollten die Herbstferien in der angekündigten Form kommen, werden wir

seitens des Landes unsere Ferienbetreuungsangebote auch in den Herbstferien zur Verfügung stellen.“

Ein positives Zeugnis erhält der Ferienplan von den Schülern. „Gerade jetzt in der Oberstufe waren sie ein wichtiger Bestandteil, um noch einmal kurz runterzukommen“, sagt Landesschulsprecher Anthony Grünstindl.

"Arbeit für Lehrer trotz Herbstferien nicht weniger"

„Keine Stellung beziehen“ wollen die Direktoren, da „das Thema der Wirtschaft und der Eltern“ sei, so AHS-Sprecherin und Direktorin Isabella Zins. Sie hält jedoch – als Reaktion auf die Forderung nach verpflichtenden Lehrerfortbildungen während diesen schulfreien Tagen – fest, dass die Arbeit für die Lehrer trotz Herbstferien nicht weniger sei.

Helmut Ertl, Vertreter der Pflichtschulen in Niederösterreich, regt an, stattdessen über die Staffelung der Semesterferien zu diskutieren. Wenn diese jährlich gewechselt werde, bliebe in Wien und Niederösterreich nach den Weihnachtsferien auch einmal mehr Zeit, das Semester abzuschließen.

Apropos: 178.000 Schüler verabschiedeten sich am Freitag in die Semesterferien. Zu dieser Zeit endete auch die Einschreibefrist für die Taferlklassler. Mit dem Ergebnis, dass 16.000 Kinder im Herbst ihre Schullaufbahn in Niederösterreich beginnen werden.