Sorge um neuerlichen Anstieg der NÖ-Intensiv-Patienten .

Experten rechnen damit, dass die Zahl der Covid-Erkrankten in den Spitälern trotz steigender Zahlen gering bleibt. Der Leiter der St. Pöltner Intensivstation, Christoph Hörmann, will "nichts auf die leichte Schulter nehmen". Er fürchtet, dass sich die Betten in den nächsten Wochen wieder füllen werden.