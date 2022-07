Politik Volksanwalt Walter Rosenkranz ist Hofburg-Kandidat der FPÖ

Walter Rosenkranz soll in die Hofburg einziehen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

V olksanwalt Walter Rosenkranz ist der Kandidat der FPÖ für die Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober. Der 59-jährige Niederösterreicher wurde auf Vorschlag von Parteichef Herbert Kickl Dienstagabend vom Parteipräsidium nominiert - und zwar einstimmig, wie Kickl in einer Aussendung betonte. Am Mittwoch präsentiert der FPÖ-Chef den - überraschenden - Hofburgbewerber in einer Pressekonferenz.