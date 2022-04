Werbung

„Als junger Landwirt im Waldviertel habe ich mich schon geärgert, warum Tiere durch ganz Europa gekarrt werden“, erinnert sich Gottfried Waldhäusl. Nachdem er die Laufbahn als Politiker eingeschlagen und noch dazu als Tierschutz-Landesrat tätig ist, habe er allerdings gemerkt, dass „es gar nicht so leicht ist, etwas zu ändern.

Es reicht nicht aus, über eine Verkürzung der Fahrtstrecke um fünf Kilometer zu diskutieren. Wir müssen das Tierleid generell reduzieren“. Deshalb sieht er sich als zuständiger Landesrat in der Verantwortung, setzt auf die Einbindung der Bevölkerung, um mit starker Stimme agieren zu können und hat das überparteiliche Volksbegehren „Stoppt Lebendtier-Transportqual" initiiert.

"Es reicht endgültig. Täglich werden etwa 3,8 Millionen Tiere kreuz und quer durch aller Herren Länder transportiert.“ Und Waldhäusl drückt es unmissverständlich aus: „Wie kann so ein Unsinn von der Politik geduldet werden? Dummheit endet in Tierleid.“

Vorsicht vor "Stress-Fleisch"

Mit im Boot ist die ehemalige Landessprecherin der Grünen, Madeleine Petrovic, in ihrer Funktion als Präsidentin von Tierschutz Austria (TSA) mit Sitz in Vösendorf (Bezirk Mödling). „Ich bin für jede vernünftige überparteiliche Initiative zu haben“, betonte sie. Vor allem, wenn es – wie im gegenständlichen Fall – um die Minimierung des Tierleides und von Schadstoffen geht: „Man darf nicht vergessen, wie viel Energie wegen dieser gewaltigen Transportwege verschwendet wird.“

Hauptsächlich dürfe es allerdings „nicht rechtens sein, die Tiere so zu quälen“. Auch die Fleischgenießer blieben auf der Strecke, mahnte Petrovic. Es sei belegt, dass man „das Fleisch von Tieren, die länger als sechs Stunden unterwegs sind, nicht mehr essen soll. Es ist voller Stresshormone und gehört in den Sondermüll“.

Was Waldhäusl und Petrovic erreichen wollen? Die Tiere sollen nur noch bis zum nächsten geeigneten Schlachthof gebracht werden dürfen. Das könne auch grenzüberschreitend sein, die Fahrt sollte bestenfalls nicht länger als zwei Stunden dauern. Die weitere Verteilung des Fleisches soll nur noch gekühlt oder gefroren erlaubt sein, meinte Waldhäusl.

Petrovic hofft zudem, dass Tierschutzorganisationen bei den Verhandlungen gegen Langzeittransporten einbezogen werden und es "endlich Fortschritte für die Tiere gibt." Und sie ist davon überzeugt, dass „Fleisch ohne Tierleid zum Verkaufsschlager werden würde“.

Ziel: mindestens 500.000 Unterstützer

Das Volksbegehren kann von 2. bis 9. Mai auf Gemeindeämtern bzw. online über Handysignatur unterschrieben werden. Schon vor der Eintragungswoche wurde die Hürde von 100.000 Unterstützern, die für die Behandlung im Nationalrat notwendig ist, übersprungen. "Unser Ziel ist, dass wir mindestens auf 500.000 Unterschriften kommen", zeigte sich Waldhäusl optimistisch. Er mache sich nunmehr auf Werbe- und Infotour in die Bundesländer, in vielen Gemeinden werde es Infostände geben, zudem haben Promis bereits Videobotschaften verfasst.

Stopptlebendtransporte.at

Helga Krismer: Ablenkung vom Chaos in der Asylpolitik Waldhäusls

Helga Krismer, Grüne: Ablenkungsmanöver Waldhäusls Foto: Die Grünen NÖ

Heftige Kritik an Waldhäusls Plänen kommt von Helga Krismer, promivierte Tierärztin und Landessprecherin der Grünen.

Krismer sieht das angekündigte Volksbegehren als reines Ablenkungsmanöver des zuständigen Landesrates: „Gottfried Waldhäusl will hier von dem Chaos in seiner Asylpolitik ablenken und den medialen Fokus auf ein Volksbegehren legen, obwohl er selbst für Tierschutz zuständig ist. In der Proporz-Landesregierung ist VP-LH-Stv. Stephan Pernkopf für Landwirtschaft und Veterinär zuständig, SP-LH-Stv. Franz Schnabl für Straßenverkehr und Waldhäusl selbst für Tierschutz. Es sollten alle drei im Sinne des Tierwohls arbeiten, so die Oppositionsführerin.

FPÖ-Landwirtschaftssprecher Teufel rittert gegen Krismer

FPÖ Landwirtschaftssprecher Reinhard Teufel verteidigt Waldhäusl gegen Krismers Kritik. Foto: FPÖ NÖ

„Es ist wieder einmal bezeichnend für die Grünen, dass sie sich lautstark bei Themen zu Wort melden, von denen sie nicht die geringste Ahnung haben“, sprang der freiheitliche Landwirtschaftssprecher LAbg. Reinhard Teufel seinem Parteikollegen Waldhäusl zur Seite.

Das Volksbegehren sei kein Ablenkungsmanöver des Landesrates, weil "es sich bei den im Volksbegehren angesprochenen Thematiken ausschließlich um Bundesgesetze handelt“, sagt Teufel.

„Gerade weil Waldhäusl für den Tierschutz zuständig ist, hat er dieses Thema aufgegriffen und ein Volksbegehren gestartet. Denn zuständig für das Tierleid ist die schwarz-grüne Bundesregierung. Wenn Frau Krismer also hier jemanden kritisieren will, dann die eigenen grünen Minister in Wien“, hält Teufel fest.