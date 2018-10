Während die FPÖ auf dem beinharten Njet gegen jede aktuelle Volksabstimmung beharrt, sehen die Mitbewerber die Sache ambivalent. Fast 900.000 Menschen hatten das „Don’t-Smoke“-Volksbegehren in Österreich unterschrieben; und beinahe 500.000 das Frauenvolksbegehren. Anteilmäßig war die Begeisterung in Niederösterreich nicht so groß gewesen (siehe Grafik).

SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, für Gesundheitsvorsorge ebenso zuständig wie für Frauenfragen, hat beide Volksbegehren unterstützt und wünscht sich vor allem in Sachen Raucherschutz eine Volksabstimmung. „Das Ergebnis ist ein deutliches Zeichen, dass den Menschen dieses Anliegen sehr wichtig ist.“

Anliegen so vieler Bürger finden keine Beachtung

Sie findet es überhaupt grundsätzlich „sehr schade, dass die Anliegen so vieler Bürger keine Beachtung finden. Das Rauchen in Lokalen ist den jungen Arbeitnehmern gegenüber unverantwortlich“.

Quelle: BMI.gv.at; Foto:/shutterstock.com; NÖN-Grafik: Bischof

Welche Aspekte des Frauenvolksbegehrens umgesetzt werden, könne sie nicht sagen, meint Ulrike Königsberger-Ludwig, „ich gehe aber davon aus, dass die SPÖ auf Bundesebene gemeinsam mit den NEOS und der Liste Pilz versuchen wird, Teile davon in parlamentarische Anträge zu gießen“. Ihre Hoffnung? „Die ist gering …“

Bezüglich des Rauchens fand eine Aussage von Alfred Riedl (ÖVP), Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, große Beachtung. Er hatte gemeint, man solle mit einem solchen Volksbegehren nicht erst bis 2022 warten. Daraus wolle er aber, deponiert Riedl deutlich, keinen Konflikt konstruieren. „Ich bin absoluter Demokrat. Wenn die Regierungsparteien klar und deutlich zwei Grenzen für ein Volksbegehren ausgemacht haben, eben ab 2022 und mit 900.000 Stimmen, dann stehe ich dazu. Ich akzeptiere demokratische Spielregeln.“

So auch ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner: „Die Raucherregelung war Koalitionsbedingung, dazu stehen wir.“ Aber: „Der Zulauf zeigt, dass die FPÖ ihre Position noch einmal überdenken sollte.“