881.569 Stimmen hat das Volksbgehren „Don’t smoke“ insgesamt zusammengebracht - Unterstützungserklärungen und Eintragungen zusammengerechnet. Wer zuvor schon seine Unterstützung abgegeben hatte, brauchte ja nicht mehr in der Eintragungswoche erneut zu unterschreiben, weil seine Stimme dazugezählt wird.

116.787 Unterstützungserklärungen gab es in Niederösterreich schon vor der Eintragungswoche, 50.589 kamen von 1. bis 8. Oktober dazu. Das macht insgesamt 167.376 Stimmen aus Niederösterreich. 12.99 Prozent von 1.288.062 Stimmberechtigten waren mit dabei.

Den höchsten Anteil an Unterstützern in Bezug auf alle Stimmberechtigten gab es übrigens in Wien. Gefolgt von Oberösterreich und der Steiermark. Niederösterreich liegt hier an vierter Stelle. Den höchsten Zuspruch findet man Mödling, den niedrigsten in Zwettl.

Wie auch beim Frauenvolksbegehren. Dieses übrigens konnte - im Vergleich zu „Don’t smoke“, das vor der Eintragungswoche wesentlich mehr Stimmen gesammelt hatte als während dessen - ähnlich viele Stimmen erreichen wie davor. Die Initiative schafft 481.906 Stimmen insgesamt. 85.628 davon sind aus Niederösterreich (44.845 Unterstützungserklärungen und 40.783 Eintragungen).

Beim Volksbegehren "ORF ohne Zwangsgebühren" wiederum waren die Stimmen in der Eintragungswoche in NÖ wesentlich höher als davor. Von österreichweit 320.239 Stimmen kommen 71.463 aus Niederösterreich (18.178 Unterstützungserklärungen und 53.285 Eintragungen). Die meisten stimmten in Baden und Bruck ab, die wenigsten in Scheibbs.