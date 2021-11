Volkspartei NÖ sieht Unternehmen stark belastet durch 2G

Unter dem Motto "Gut, dass wir in Niederösterreich sind" verweisen die Volkspartei Niederösterreich und Teilorganisationen auf gute Eck- und Kennzahlen unter anderem in den Bereichen Wohnen, Verkehr und Einkommen. In der Wirtschaft steht man jedoch vor großen Problemen.

Zwar gebe es ein prognostiziertes Wirtschaftswachstum für 2021 und 2022 von 4,8 Prozent, dieses ziehe sich jedoch nicht über alle Branchen, betont der niederösterreichische Wirtschaftsbunddirektor Harald Servus. Im Gegenteil, Branchen wie die Gastronomie oder Friseure würden unter der neuen 2G-Regelung leiden, bei der in vielen Bereichen nur Geimpfte und Genesene Eintritt haben. Es brauche dringend Unterstützungsmaßnahmen vom Bund, "sonst droht ein Massensterben", sagt Servus. Gefordert werden ein Umsatzersatz und weitere Kurzarbeitsmodelle, denn "es kann nicht sein, dass schon wieder die Wirtschaft die Zeche für die Versäumnisse im Sommer zahlen muss", verweist Servus auf den Zeitpunkt der Corona-Maßnahmen.

Auch der Arbeitskräftemangel sei ein Problem, über 35.000 Arbeitskräfte fehlen. Der Wirtschaftsbund-Direktor erklärt deshalb, ein Sechs-Punkte-Programm auszuarbeiten, um diesem Mangel entgegenzuwirken. Die Arbeitslosenquote sei hingegen so gering wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Höchstes Einkommen und niedrigste Wohnkosten

"Im Bereich Mobilität haben wir 2021 so viel Geld investiert, wie nie zuvor – und erstmals mehr für die Öffis, als für die Straßen im Land", sagt Landesgeschäftsführer der Volkspartei NÖ Bernhard Ebner. 140 Millionen Euro für den Öffentlichen Verkehr stehen 118 Millionen Euro für den Straßenbau gegenüber. Der Anteil der Wohnkosten am Einkommen sei mit 15 Prozent auch bundesweit am niedrigsten, während das Jahreseinkommen mit durchschnittlich 47.233 Euro circa 3000 Euro über dem Bundesdurchschnitt liegt.

NÖ Bauerbunddirektor Paul Nemecek weist auf die Versorgungssicherheit durch die niederösterreichischen Bäuerinnen und Bauern hin, die beispielsweise mehr Milch produzieren, als ganz Österreich pro Jahr trinkt. Landesgeschäftsführer Simon Schmidt betont die Wichtigkeit des Ehrenamts, welches besonders durch die Waldbrand-Einsätze im Raxgebiet deutlich geworden sei.

Mit einer Kinder-Betreuungsquote von rund 97,3 Prozent sei Niederösterreich im Spitzenfeld, sagt Landesgeschäftsführerin der "Wir Niederösterreicherinnen" Dorothea Renner. Auch Walter Hansy, Landesgeschäftsführer des NÖ Seniorenbundes, sieht die ältere Generation Niederösterreichs gut als aktiven Teil der Gesellschaft eingegliedert. JVP-Landesgeschäftsführerin Melanie Schneider verweist zudem auf die sinkende Jugendarbeitslosigkeit in Niederösterreich.