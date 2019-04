Am Donnerstag startete die Volkspartei Niederösterreich (VPNÖ) offiziell in den Wahlkampf zur EU-Wahl 2019 - in genau einem Monat werden die Österreicherinnen und Österreicher zur Stimmabgabe für die Besetzung des EU-Parlaments gebeten.

Die Volkspartei wendet bei dieser Wahl erstmals ein neues Verfahren bei der Entsendung ihrer Kandidaten an: entschieden wird nicht mehr nach vorgefertigten Listenplätzen, sondern ausschließlich die Zahl der abgegebenen Vorzugsstimmen zählt.

Vorzugsstimmen zählen bei VP-Kandidaten

Der VPNÖ-Spitzenkandidat Lukas Mandl wirbt also in den folgenden 30 Tagen bei einer Tour durch alle Bezirke kräftig um Vorzugsstimmen. "Jeder einzelne Abgeordnete im EU-Parlament kann einen Unterschied für unser Land machen, ich will mich dabei für die Interessen Niederösterreichs starkmachen", sagt Mandl.

Seine wichtigsten Themen auf EU-Ebene sind die Stärkung der Außen- und Sicherheitspolitik und die Sicherstellung des Friedens, die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und die Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Er wünscht sich außerdem weniger Regulierung, um neue Chancen für den Export zu schaffen und die Wirtschaft zu stärken.

Außerdem sei es wichtig "dem Klimawandel mit Hirn und Kreativität und nicht mit Verboten zu begegnen" und sich weiterhin für eine Sicherung der Regionalförderung starkzumachen und sich Zentralismus entgegenzustellen.

Appell: "Stimmrecht wahrnehmen"

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner unterstreicht die Wichtigkeit der Europäischen Union für Niederösterreich: "In Niederösterreich erhalten wir für einen eingezahlten Euro drei Euro von der EU zurück, bundesweit ist dieser Trend andersrum. Da wird mehr ein- als ausgezahlt." Diese optimale Positionierung Niederösterreichs sei vor allem dadurch möglich, dass "Niederösterreich Platz Eins ist beim Abholen von EU-Fördergeldern."

Ebner appelliert außerdem an die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ihr Wahlrecht wahrzunehmen. Bei der vorigen Wahl 2014 gab es in Niederösterreich eine Wahlbeteiligung von 55 Prozent, das sei der beste Wert im Österreich-Vergleich. "In Niederösterreich steht uns Europa näher als viele vielleicht denken. Es ist wichtig einen Vertreter aus Niederösterreich im EU-Parlament zu haben, um auch Themen aus Niederösterreich dort zu haben", sagt Ebner.