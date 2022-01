Schuleinschreibungen laufen bis Ende Februar

Die Volksschuleinschreibungen sind in Niederösterreich seit 14. Jänner 2022 bis Ende Februar möglich. Den jeweils exakten Zeitraum für die Schuleinschreibungen legen dabei die Volks- und Allgemeinen Sonderschulen selbst fest. Für die Einschreibung müssen die Eltern eine FFP2-Maske tragen und einen 3-G Nachweis vorzeigen. „Wir erwarten in Niederösterreich rund 16.000 Taferlklassler zur Schuleinschreibung“, erklären Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras.

Körperliche Reife und sprachliche Kompetenz

Bei der Schuleinschreibung geht es darum zu überprüfen, ob die künftigen Volksschulkinder die sogenannte „Schulreife“ haben, um später dem Unterricht folgen zu können. Die Kriterien dafür sind vom Bundesministerium in einer Verordnung festgelegt und beinhalten im Wesentlichen folgende Schwerpunkte: die kognitive Reife, die zum Erlernen der Grundkompetenzen notwendig ist, die sprachliche Kompetenz, die körperliche Reife und die sozial- emotionale Reife.

Heuer erfolgt die Schuleinschreibung bereits bei der Hälfte der NÖ Volksschulen nach dem neuen „NÖ Modell der Schülereinschreibung“. Dabei wird die Schülereinschreibung mit dem Übergangsportfolio aus dem Kindergarten und bei der Einschreibung 2022 auch auf freiwilliger Basis mit Screening durchgeführt. Nur Niederösterreich hat die Elementarpädagogik bei diesem Teil des Pädagogikpakets ins Boot geholt, um einen transparenten Austausch zu ermöglichen und die sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem Kindergarten und der Volksschule zu bestärken. Dies trägt zu einem besonders gelungenen Übergang vom Kindergarten in die Volksschule bei, sind Teschl-Hofmeister und Heuras überzeugt.

In Niederösterreich findet die Schülereinschreibung bereits seit 3 Jahren mit dem NÖ Übergangsportfolio statt. In einem äußerst innovativen Projekt soll dieses Portfolio nun digitalisiert werden zu einem e-portfolio. Die Daten der Kinder sollen digital bei der Schülereinschreibung und im Schuleingangsbereich zur Verfügung stehen und das Portfolio soll in der Schule weitergeführt werden. Geplant ist eine Pilotphase. „Die Zusammenarbeit zwischen Kindergartenpädagoginnen und Volksschulpädagoginnen wird so im Sinne der Kinder laufend optimiert und professionalisiert“, so Teschl-Hofmeister.

Keine weiteren Abmeldungen erwartet

Ende 2021 waren in Niederösterreich 1.772 Kinder zum häuslichen Unterricht abgemeldet. Das sind um 277 weniger, als dies zu Schulbeginn der Fall war. Die Bildungsdirektion Niederösterreich rechne derzeit mit keinen weiteren Schulabmeldungen.