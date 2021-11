Arbeiterkammer NÖ kritisiert mangelndes Corona-Testsystem

Bei der sechsten Vollversammlung der Arbeiterkammer Niederösterreich wurde ein Dringlichkeitsantrag eingereicht, gefordert wird eine flächendeckende Corona-Testgarantie für niederösterreichische Arbeitnehmende und die Übernahme der Kosten durch den Bund und das Land Niederösterreich.

"Gerade am Wochenende sind sowohl die Testmöglichkeiten als auch die rasche Auswertung, damit am Montag der Zugang in die Betriebe möglich ist, nicht gewährleistet", heißt es im Antrag. Die Teststraßen innerhalb der Betriebe sollen zu anerkannten und zertifizierten Stellen werden, um den hohen Bedarf zu decken. Dabei soll es möglich sein, ohne medizinisches Personal Tests durchführen zu lassen. Dem Antrag der Freiheitlichen Arbeitnehmer stimmten alle Fraktionen zu.

Arbeitsbedingungen in der Pflege sollen so rasch wie möglich verbessert werden

Präsident Markus Wieser forderte zudem sofortige Maßnahmen gegen den Pflegenotstand, der "keine Panikmache, sondern Realität" sei und durch die Pandemie noch verschärft werde. Schon jetzt würden 520 Dienstposten nicht besetzt werden können. Mehr als jede dritte Pflegekraft in Österreich sei physisch oder psychisch erkrankt, rund 60 Prozent sei es nicht mehr möglich, Vollzeit zu arbeiten. Mehr Ausbildungsplätze und bessere Arbeitsbedingungen, wie höheres Gehalt und bessere Arbeitszeiten, sollen die Lage verbessern.

Kritik hagelte es auch für die geplante ökosoziale Steuerreform des Bundes, die weder "öko, noch sozial" sei und vor allem für Geringverdienende wenig bringe. Diese hätten nichts von der Tarifsenkung, wenn sie keine Lohnsteuer zahlen, durch die Senkung der Körperschaftssteuer würden vor allem große Unternehmen profitieren.

Passend zu den Themen der Versammlung wurde beispielsweise ein Antrag der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter*innen für eine bessere finanzielle und soziale Absicherung in der Pflegeausbildung, von der Fraktion der Volkspartei Nöaab-Fcg zur Abschaffung der kalten Progression und von der grünen Auge/Ug zur Anerkennung von Covid-19 als Berufskrankheit eingebracht.