Vom Beton zur grünen Wiese: Land fördert Entsiegeln von Flächen

2,5 Hektar Boden - so viel darf in Österreich laut dem offiziellen statistischen Ziel des Bundes maximal pro Tag an Boden verbraucht werden. Niederösterreich liegt laut Thomas Knoll, dem Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Landschaftsarchitektur, aktuell etwa bei einem Hektar. "Das ambitionierte Ziel des Bundes ist erreichbar. In Niederösterreich müsste der Verbrauch dafür etwa um die Hälfte verringert werden", sagte Knoll. Dazu sei es aber nicht möglich, nur einzusparen und künftige Flächenversiegelung zu verhindern. Dazu müsse der Natur auch schon versiegelte Fläche zurückgegeben werden.

Präsentierten den Bodenbonus: Thomas Knoll, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Landschaftsarchitektur, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf. Foto: NLK/Filzwieser

Das Land startet deshalb nun den blau-gelben Bodenbonus, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landes-Vize Stephan Pernkopf (beide ÖVP) heute präsentierten.

Förderung gilt für Gemeinden und Städte

Gemeinden können um diese Förderung ansuchen, wenn sie verbaute, betonierte oder gepflasterte Flächen wieder entsiegeln. Als Beispiele nannte Mikl-Leitner einen verbauten Hauptplatz, bei dem der Beton entfernt wird, einen Parkplatz, der nicht mehr als Beton-Fläche gebraucht wird, oder auch einen Straßenzug, der nicht mehr genutzt wird. Ein Pionier-Projekt gibt es dazu etwa in Tulln, meinte die Landeshauptfrau. Dort wird der Nibelungenplatz umgestaltet und damit der versiegelte Anteil von aktuell 7.200 auf 1.500 Quadratmeter reduziert.

Sechs Millionen Euro fließen in den Bodenbonus

Gefördert werden bis zu 50 Prozent der Entsiegelungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Wasserversickerung und solche, um das Mikroklima zu stärken. Das Land nimmt dafür in den nächsten drei Jahren sechs Millionen Euro in die Hand. Die Abwicklung soll über die Energie- und Umweltagentur (eNu) erfolgen. Sie soll die Gemeinden und Städte auch bei der Abwicklung der Projekte beraten. Pernkopf meinte, dass er mit "vielen Projekten" rechne. Eine genaue Zahl, wie viel Fläche dadurch wieder entsiegelt werden soll, nannte er aber nicht.

Notwendig seien viele Grünflächen, so Mikl-Leitner, für die Wasserversickerung, als Basis für die Lebensmittel-Versorgung, zur CO2-Speicherung oder zur Stärkung des Mikroklimas. Das ÖVP-Duo betonte, dass dafür schon viel getan werde. In der Vergangenheit habe man mit der Bodenschutzstrategie des Landes bereits dafür gesorgt, dass die Bauland-Widmung stark eingeschränkt wird oder Supermärkte keine Riesen-Parkplätze mehr bauen dürfen. Außerdem laufen seit Herbst 2021 die 20 Leitplanungen.

Damit werden, laut Pernkopf, Siedlungsgrenzen definiert. Es gibt künftig also rote Zonen, die nicht mehr verbaut werden dürfen. „Das zeigt, dass wir unsere Verantwortung und Aufgabe, mit unseren Böden sehr sorgsam umzugehen und sie zu schützen, sehr ernst nehmen", meinte die Landeshauptfrau.