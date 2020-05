Aus der Allianz für Österreich (DAÖ), die im Dezember 2019 von ehemaligen Wiener FPÖ-Gemeinderäten gegründet worden war, wurde heute das Team HC Strache. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache übernahm den Parteivorsitz, präsentierte seine Pläne und sprach von 1.000 Mitgliedern oder Unterstützern in Wien. Als prominentesten Neuzugang stellte er Christian Höbart vor. Er soll Generalsekretär werden.

Prominenter Neuzugang Team Strache: Umstrittener Ex-Blauer Höbart neu im Team

Der 44-Jährige saß für die FPÖ über ein Jahrzehnt im Nationalrat und spielte auch in der blauen Landespartei eine wichtige Rolle. Bis 2018 war er geschäftsführender Landespartei-Obmann in Niederösterreich. FPÖ-Landespartei-Obmann Udo Landbauer spricht in seiner ersten Reaktion von einem "absehbaren Wechsel", meint aber auch, dass Höbart seine langjährige Mitgliedschaft für ein Glücksritterexperiment aufgebe. "Mit der Unterstützung für die Liste Strache ist die Mitgliedschaft von Christian Höbart in der Freiheitlichen Partei automatisch verwirkt. Er ist damit kein Mitglied der FPÖ mehr“, informiert Landbauer.

"Schlagen uns nicht mit beleidigten Ex-Mandataren herum"

Als Grund für den Wechsel von der FPÖ zum Team Strache ortet er den Verlust seines Nationalratsmandats: „Nachdem Christian Höbart in der Freiheitlichen Partei kein Nationalratsmandat mehr erreicht hat, versucht er sein Glück nun woanders. Wir Freiheitliche arbeiten unbeirrt weiter für die Menschen in unserem Land und werden uns nicht weiter mit beleidigten Ex-Mandataren herumschlagen. Ich wünsche ihm für seine persönliche Zukunft alles Gute“, so Landbauer.

Für Höbart haben sich innerhalb der FPÖ „die Dinge seit Ibiza verschoben. Ja, HC hat Mist gebaut, aber er hat es nicht verdient, dass auf ihn hingetreten wird. Immerhin hat er 14 Jahre lang die FPÖ geführt“. Dann sei ein „total verkorkster Wahlkampf erfolgt“, der ihm das Nationalratsmandat gekostet hat.

Höbart: "Gesamter Weg der FPÖ für mich diffus"

Der Kontakt zu HC Strache sei nie abgerissen, vor etwa zwei Wochen sei die Entscheidung gefallen, ins „Team HC Strache“ zu wechseln. Differenzen mit der Spitze der Landes-FPÖ und der Umstand, dass „der gesamte Weg der FPÖ für mich diffus ist“, haben die Sache leichter gemacht, merkte Höbart an. In seinem Heimatort Guntramsdorf (Bezirk Mödling) konnte Höbart als Spitzenkandidat der FPÖ im Jänner die fünf Mandate halten.

Mit Stefan Berndorfer und Nicole Geiger sind nunmehr zwei weitere Mitglieder aus der FPÖ ausgetreten. Aufgrund des „Versteinerungsprinzips“ werde man auf lokaler Ebene weiterhin als „Freiheitliche und Unabhängige“ auftreten, betonte Höbart. „Wir stehen auch künftig für Politik für Guntramsdorf.“ Wer Höbart als FPÖ-Bezirksparteichef nachfolgen wird, ist noch nicht bekannt.

Zur Person: Höbart war von 2008 bis 2019 Nationalratsabgeordneter der FPÖ. In dieser Zeit war er auch Spitzenfunktionär in Niederösterreich, darunter von 2013 bis 2018 geschäftsführender Obmann der Landespartei.