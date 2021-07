Singen, tanzen, feiern: So war das FM4 Frequency Festival vor der Pandemie (im Bild die zehnte Ausgabe 2018 in St. Pölten, davor stieg das Festival, das 2001 aus der Taufe gehoben wurde, einmal in Wien und siebenmal in Salzburg). Ob es heuer ganz anders wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Foto: APA/Herbert P. Oczeret

APA/Herbert P. Oczeret