Europa-Forum 2023: Die Denker und die Lenker in der Wachau

„Das Europa-Forum Wachau ist ein Fixpunkt des europäischen und internationalen Diskurses“, ist der Präsident überzeugt. Und hat heuer „eine der hochkarätigsten Gästelisten“ seit langem. Die gehört zu Niederösterreichs mittlerweile 27. Europa-Forum. Und lässt heute, morgen und übermorgen Italiens Ministerpräsidentin und Bulgariens Staatspräsident, sieben Außenminister (mit Österreichs Alexander Schallenberg) und drei Europaministerinnen (mit Österreichs Karoline Edtstadler), drei EU-Kommissare (darunter Österreichs Johannes Hahn), den ersten EU-Parlaments-Vizepräsidenten (Österreichs Othmar Karas) und viele mehr aufeinander treffen. Und beweist damit aufs Neue, „welche Impulskraft von Regionen Europas wie Niederösterreich ausgeht“, so Europa-Forums-Präsident und mittlerweile Sonderbeauftragter in Österreichs Außenministerium, Martin Eichtinger.

Wobei: Die Impulskraft, die will man nicht nur am Göttweiger Berg diskutieren. Sondern auch am Campus Krems, wo heute, Donnerstag, das diesjährige Forum eröffnet wurde - mit Rektoren und Experten, Ministern und CEOs. Und: mit gleich mehreren drängenden Themen: dem Investment in Gesundheit, dem Investment in Mobilität und dem Investment in Technologie (letzeres am ökonomischen Salon beim Europa-Forum Wachau - das, wie auch die jugendlichen Teilnehmer aus neun Ländern, dazu beitragen will, „die Debatte über die entscheidenden Themen der Zeit an die europäischen Bürgerinnen und Bürger heranzutragen“, so Eichtinger).

Morgen, Freitag, und übermorgen, Samstag, trifft sich das Forum dann traditionell im Göttweiger Stift. Und hat nicht nur die internationale Politik, sondern auch Vertreter der UNIDO und Gäste aus der Schweiz, den USA und, per Videoschaltung, auch Ukraines First Lady, Olena Selensky, zu Gast. Im Plenum und in den Round Table Talks am Tisch: die EU-Erweiterung, Forschung, Technologie und Entwicklung in Europa und seinen Regionen. Und: Europas Sicherheitspolitik, die heuer im Rahmen des Donau-Salons beim Europa-Forum erstmals tatsächlich auch auf der Donau, und zwar am Freitagnachmittag auf der MS Dürnstein Thema sein wird. Auch zum „Jugend-Abend“ trifft man sich morgen, Freitag, am Schiff - und zu „frischen Ideen und jungem Denken“, so Europa-Forums-Präsident Martin Eichtinger.

Mehr zum Forum, zum Thema, zu den Gästen und zu den (Live-)Streams: www.europaforum.at