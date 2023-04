Viele rote Funktionäre aus NÖ bekennen sich als „Dosko“-Fans

Werbung

Ab heute können rund 150.000 SPÖ-Mitglieder in ganz Österreich, davon 34.000 in Niederösterreich, darüber abstimmen, wer die sozialdemokratische Partei in die Zukunft führen soll. Wen, der beiden Kandidaten bzw. der Kandidatin sie am geeignetsten für diese Funktion finden, wollen die Spitzen-SPÖ-Funktionärinnen und Funktionäre in Niederösterreich nicht verraten. „Bei einer Mitgliederbefragung sind die Mitglieder am Wort – deswegen werde ich keine Empfehlung abgeben“, erklärte zum Beispiel der designierte Landesparteivorsitzende Sven Hergovich. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und AKNÖ-Präsident Markus Wieser wollten sich an der öffentlich geführten Debatte ebenfalls nicht beteiligen. „Ich werde wie viele andere Mitglieder der Verantwortung nachkommen und nach bestem Wissen und Gewissen in geheimer Wahl abstimmen“, sagte Königsberger-Ludwig. Funktionärinnen und Funktionäre aus der zweiten Reihe nehmen sich hingegen kein Blatt vor dem Mund. Sie gaben im NÖN-Gespräch, via Facebook oder über andere Kanäle ihrer Präferenz preis.

Die meisten bekannteren SPÖ-Mitglieder aus Niederösterreich, die sich offen positionieren, sprechen sich für den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil aus. Der 52-Jährige hat prominente SPÖler wie den GVV-Präsident Rupert Dworak oder Frauen-Vorsitzende Elvira Schmidt hinter sich. Schmidt erklärt das damit, dass er im Burgenland sozialdemokratische Ideen umgesetzt habe, die für Frauen sehr wichtig sind. Gleichzeitig betont sie, dass auch Babler in der SPÖ in Zukunft „eine entscheidende Rolle“ spielen sollte. Die Arbeit von Rendi-Wagner schätze sie ebenfalls, es seien dabei aber auch Fehler passiert. Die Schwechater Bürgermeisterin Karin Baier bekannte sich ebenfalls sehr früh zum burgenländischen Landeshauptmann. Auch Landtagsabgeordnete Karin Scheele und die Nationalratsabgeordneten Melanie Erasim sowie Petra Tanzler outeten sich bereits als Doskozil-Fans. Aus der Gemeindepolitik kann der Burgenländer auf die Unterstützung von Wiener Neustadts Vizebürgermeister Rainer Sprenger oder den Brucker Bürgermeister Gerhard Weil zählen. Auch der frühere Innenminister, Karl Schlögl, aus Purkersdorf soll hinter Doskozil stehen.

Der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler gab bereits im Vorfeld die meisten Unterstützungserklärung ab. Er brachte 2.000 ein - 30 wären nötig gewesen, um überhaupt ins Rennen gehen zu können. Er versammelt vor allem Mitglieder der Basis hinter sich. Zu den bekannten Babler-Unterstützern in Niederösterreich zählt der Präsident des Pensionistenverbandes Hannes Bauer. „Er kennt und lebt die SPÖ seit Jahrzehnten und ist nicht in die Machtkämpfe der letzten Jahre verstrickt. Seine Kandidatur stimmt mich optimistisch, dass man in der SPÖ wieder zusammenfinden wird“, begründete der Weinviertler. Auch die Sozialistische Jugend (SJ) bekannte sich offen dazu, für den Traiskirchner zu stimmen. Die Vorfeld-Organisation Junge Generation (JG) gibt zwar keine offizielle Wahlempfehlung ab, Landesvorsitzender Valentin Mähner sagt aber: „Persönlich habe ich eine Unterstützungserklärung für Andreas Babler abgegeben und ich werde ihn auch wählen.“ Er sieht die beiden männlichen Kandidaten als inhaltlich „näher als man denkt“. „Sowohl Doskozil als auch Babler sind geeignet, die SPÖ in die nächste Nationalratswahl zu führen“, meint Mähner. Pamela Rendi-Wagner hält er hingegen nicht mehr für mehrheitsfähig.

Rendi-Wagner versammelt bundesweit die wohl prominentesten Unterstützer hinter sich. In Niederösterreich sprachen sich bisher aber kaum SPÖ-Mitglieder für die Amtsinhaberin aus. Die Ex-SPÖ-Kanzler Franz Vranitzky, Werner Faymann und auch die Niederösterreicher Alfred Gusenbauer und Viktor Klima appellierten jedoch in einem öffentlichen Schreiben zur Unterstützung Rendi-Wagners. Nationalratsabgeordneter Alois Schroll dürfte ebenfalls beispielsweise „Team Pam“ sein. Bundesweit haben sich 100 Sozialdemokratinnen für Rendi-Wagner deklariert, um ein Signal in Richtung weibliche Parteimitglieder zu schicken, darunter Schwergewichte wie die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und SPÖ-Frauenchefin Eva Maria Holzleitner.