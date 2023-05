Land NÖ und LGA fördern künftige Medizin-Studierende

Die niederösterreichische Landesgesundheitsagentur (LGA) unterstützt angehende Medizin-Studierende bei der Aufnahme zum Studium und darüber hinaus. Im Rahmen der Aktion „NÖ studiert Medizin“ gibt es auch heuer wieder einen Vorbereitungskurs für den anspruchsvollen Aufnahmetest für das Humanmedizinstudium („MedAT-Humanmedizin“).

Der zehntägige Kurs wird gemeinsam von der LGA und dem IFS-Institut angeboten und hat bereits begonnen. Knapp 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen mit. Da der Kurs am Montag begonnen hat, ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.

Unterstützung gibt es bei Kurskosten, Testsimulation und Prüfungskosten

In Niederösterreich setze man wichtige Schritte, um die bestmögliche Gesundheitsvorsorge garantieren zu können, erklärt der für Kliniken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Angesetzt wird bei der Ausbildung des Personals. Zu diesem Zweck bietet die in Krems angesiedelte Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften nun mehr als 700 Studienplätze an.

Zudem „erhalten die jungen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher eine finanzielle Förderung für die Kurs- und Prüfungskosten“, wie Schleritzko betont. Der Vorbereitungskurs der LGA in St. Pölten kostet heuer 699 Euro. Das Land Niederösterreich unterstützt dahingehend bei den Kurskosten mit einem Beitrag von 350 Euro pro Studierendem. „Alleine im Vorjahr konnten wir seitens des Landes NÖ in Summe über 260 Personen mit der Erstattung der Kurskosten, der Kosten für die Testsimulation oder Prüfungskosten unterstützen“, weist der Landesrat auf den Erfolg des Vorbereitungskurses hin.

LGA-Kurs bietet „umfangreiche Lehrunterlagen“

Um Förderungen zu bekommen, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Dazu gehört, dass der Hauptwohnsitz in Niederösterreich liegen muss, aber nicht, den Vorbereitungskurs bei der niederösterreichischen LGA zu absolvieren. Wird oder wurde ein anderer Kurs als jener in St. Pölten besucht, werden 50 Prozent der tatsächlichen Kurskosten und maximal 350 Euro gefördert.

Markus Klamminger, Direktor für Medizin und Pflege der NÖ LGA, und Andreas Achatz, Geschäftsführer der Personalservice GmbH der NÖ LGA, sind sich einig, dass ihr Vorbereitungskurs bestens auf den Test an den Medizinischen Universitäten vorbereiten würde. „Beim Vorbereitungskurs erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den verschiedensten Fachbereichen umfangreiche Lehrunterlagen und absolvieren am Ende des Kurses eine Testsimulation“, heißt es von ihrer Seite.

Alle Informationen zur Aktion „NÖ studiert Medizin“ und zu den Voraussetzungen für die Förderungen diverser Vorbereitungskurse sind unter www.noe-studiert-medizin.at zu finden. Außerdem können alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die einen Studienplatz erhalten haben und das Medizin-Studium im September starten, eine Rückerstattung von 110 Euro für die Prüfungskosten beantragen.