Nächstes Jahr werden Niederösterreichs Gemeinderäte neu gewählt. Drei Gemeinden im Weinviertel schreiten nach lokalpolitischen Querelen bereits am kommenden Sonntag, dem 24. März, zu den Urnen. Die vorgezogenen Neuwahlen versprechen große Spannung.

In Stockerau, der größten Stadt des Weinviertels, die sich der 20.000-Einwohner-Marke nähert, wurden die Neuwahlen durch Mandatsniederlegungen von Schwarz und Blau erzwungen. Die ÖVP rechnet sich Chancen aus, die 74 Jahre währende Vorherrschaft der SPÖ zu brechen. Nach dem Rücktritt von Stadtchef Helmut Laab und acht weiteren SPÖ-Mandataren übernahm der langjährige Stadtrat Othmar Holzer den Bürgermeister-Sessel. Dieser will den komfortablen Vorsprung der letzten Wahl mit einer „neuen SPÖ“ und einem Masterplan für die Stadt verteidigen.

Herausforderin Nummer eins ist die ÖVP mit Spitzenkandidatin Andrea Völkl. 50 Prozent ihres Teams bestehen aus neuen Gesichtern.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPÖ, die nach parteiinternen Querelen mit Verlusten rechnen muss, und der ÖVP gilt als wahrscheinlich. „Königsmacher“ könnten die Grünen oder die FPÖ werden.

Hackl & Co. riefen bei einer Volksbefragung zum Boykott auf

Acht Listen kämpfen indes in Wolkersdorf um den Einzug in den Gemeinderat, nachdem ein interner Konflikt zu einer Spaltung der ÖVP führte, die nun mit zwei Listen ins Rennen geht: jener der seit 2009 amtierenden Bürgermeister Anna Steindl und jener mit Dominic Litzka und dem Landtagsabgeordneten Kurt Hackl, Vize-Obmann der Landes-VP.

Neu ist zudem die Liste des ehemaligen FPÖ-Mandatars Friedrich Gepp und die NEOS hoffen auf den erstmaligen Einzug in den Wolkersdorfer Gemeinderat. Als bekannte Kräfte buhlen die Bürgerliste MIT:uns, die Grünen (WUI), die SPÖ und die FPÖ um die Wählergunst in der 7.000-Einwohner-Stadt.

Der ÖVP-Konflikt hatte sich im Zuge der Debatte rund um den Standort eines neuen Veranstaltungssaals zugespitzt. Bei einer Volksbefragung riefen Hackl & Co. zum Boykott auf. Weil Steindl trotz vieler ungültiger Stimmen und niedriger Wahlbeteiligung an ihrem Projekt festhielt, legten die Mandatare von MIT:uns, WUI und FPÖ ihre Mandate nieder.

Übrigens: Trotz Machtworts von Bezirksparteiobmann Karl Wilfing, dass es bei der Wahl in Wolkersdorf zwei gleichwertige Volkspartei-Listen gibt, unterstreicht Steindl weiterhin: „Es gibt nur eine ÖVP.“ An der Spitze der SPÖ, die sich nicht an den Rücktritten beteiligte, steht jetzt der Riedenthaler AHS-Lehrer Albert Bors.

In der 1.200-Einwohner-Gemeinde Pillichsdorf hat sich die Volkspartei in die Listen „Das Original“ und „Wir für Pillichsdorf“ gesplittet. SPÖ, Unabhängige Initiative (UI) und die Bürgerliste „Mit Herz und Mut“ (MHUM) sowie die FPÖ sind ebenfalls auf Stimmenfang. Zur Neuwahl kam es, da der seit 2015 amtierende VP-Bürgermeister Franz Treipl den Gemeinderat nicht hinter sich vereinen konnte. Sieben schwarze Gemeinderäte legten ihre Mandate nieder, der Gemeinderat musste aufgelöst werden.

Treipl geht als Spitzenkandidat für die „Original-ÖVP“ ins Rennen, Rudolf Kaudela führt die revoltierende ÖVP-Riege an.