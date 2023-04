NÖ-Senioren wehren sich gegen Fahrtauglichkeitstest ab 70 Jahren

Die EU plant eine Führerschein-Reform. Sie will die Regeln zum Autofahren verschärfen, um tötliche Verkehrsunfälle künftig zu vermeiden. Den Plänen aus Brüssel zufolge müssen Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren künftig alle fünf Jahre nachweisen, dass sie noch fahrtauglich sind. In anderen Ländern ist das bereits Praxis. Die ÖVP-Organisation, NÖ Senioren, sieht die Pläneals Diskriminierung der älteren Generation und wehrt sich dagegen. Der Landesvorstand hat dazu bei seiner jüngsten Sitzung eine Resolution beschlossen.

„Der Vorschlag geht völlig an der Realität vorbei und kann so nicht bleiben“, betont der Landesvorstand der NÖ Senioren. Gerade Seniorinnen und Senioren seien sehr vorsichtige und bedachte Autofahrer, die jedes Risiko vermeiden. Man dürfe ihnen nicht jegliche Eigenverantwortung absprechen und Hürden aufbauen. Die Überprüfungen würden Geld kosten, heißt es vom Landesvorstand. Außerdem gebe es im ländlichen Raum kein gut ausgebautes Öffi-Netz, das die älteren Menschen dann nutzen könnten.

Gleichzeitig weist der Landesvorstand auf die Vorteile hin, die ältere Autofahrerinnen und -fahrer bringen: „Über-70-Jährige leisten täglich wertvolle Fahrtdienste in der Familie, in der Nachbarschaft, aber auch in Vereinen.“

Der Landesobmann der NÖ-Senioren, Herbert Nowohradsky, betont außerdem, dass sich die Fahrtauglichkeit unabhängig vom Alter jederzeit ändern können. Er verweist auf Studien, die keine signifikanten Unterschiede im Fahrverhalten der Generationen ausweisen.