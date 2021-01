In vielen Bereichen wird das neue Jahr beginnen, wie das alte geendet hat. Corona bleibt wohl noch länger das alles beherrschende Thema. Das neue Jahr bringt aber nicht nur die Covid-Impfungen, sondern auch Events, Wahlen, höhere Strafen und Pensionen. Ein Überblick, was 2021 für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bereit hält.

Alkoholverbote an öffentlichen Plätzen werden kontrolliert. Zur Kasse gebeten werden können künftig Leute, die an öffentlichen Plätzen mit Alkoholexzessen auffallen. Bisher hatte die Polizei keine Handhabe bei von Gemeinden verhängten Alkoholverboten. Nach einer Gesetzesänderung kann sie die ab 2021 kontrollieren und strafen.

Bundesfeuerwehr-Bewerbe werden nachgeholt. 3.000 Feuerwehrmitglieder sollten bei den Bundesfeuerwehrbewerben schon 2020 in St. Pölten gegeneinander antreten. Nach dem corona-bedingten Ausfall hofft man auf das Großevent 2021 in der Landeshauptstadt: Von 27. bis 29. August 2021 werden tausende Bewerber und Fans im Sportzentrum in St. Pölten erwartet.

C orona-Impfung und Massentests sollen aus der Pandemie helfen. Das neue Jahr soll die ersehnte Corona-Wende bringen. Am 16. und 17. Jänner starten an über 1.000 Standorten in neue Massentests. Und nach dem Impfauftakt im Dezember sollen nach und nach mehr Menschen gegen Corona geimpft werden.

Impfpass wird digital. Niederösterreich hat die ersten Impfungen bereits im E-Impfpass vermerkt. Im Zuge der Covid-Impfung soll das Pilotprojekt auf ganz Österreich ausgerollt werden. Ein digitaler Vermerk ersetzt dann den gelben Papier-Impfpass.

E ntscheidungen zu S 8 und S 34. Endlich eine Entscheidung fallen soll 2021 zur S 8, die die Marchfeld-Gemeinden vom Verkehr entlasten soll. Die Causa liegt beim Bundesverwaltungsgericht. Dort wird auch über die Traisental-Schnellstraße (S 34) entschieden. Beim BVWG läuft das Beschwerdeverfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung.

F ührerschein gibt es digital. Für Handysignatur- und Bürgerkarteninhaber sollen ab dem Frühjahr Führer- und Zulassungsschein als digitale Varianten am Handy verfügbar sein.

Feuerwehren wählen Kommandos. Ebenfalls ihre Stimme abgeben werden ab Jänner die Mitglieder der 1.700 -Feuerwehren. An der Spitze der Florianis steht aller Voraussicht nach wieder ein St. Pöltner: Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner tritt erneut an.

Homeoffice bekommt Regeln. In der Arbeitswelt bringt 2021 Klarheit über Rechte und Pflichten für das Arbeiten zuhause. Bis März will das Arbeitsministerium eine Homeoffice-Verordnung auf den Weg bringen. In soll das „Dorf-Office“ starten. Mehrere Gemeinden wollen Leerstände für mobiles Arbeiten anbieten.

Die Landeshauptstadt wählt. Sollte nichts Unvorhersehbares passieren, wird 2021 politisch ein ruhiges Jahr. Als einziges großes Votum steht am 24. Jänner die Gemeinderatswahl in der Landeshauptstadt St. Pölten an. Sechs Listen treten hier an, erstmals seit 20 Jahren auch die KPÖ. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) hat 59 Prozent zu verteidigen.

H aus der Wildnis wird eröffnet.

Das „Haus der Wildnis“ in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) soll das UNESCO-Weltnaturerbe „Wildnisgebiet Dürrenstein“ für jeden erlebbar machen. Die Eröffnung des Besucherzentrums ist je nach Corona-Situation Anfang 2021 geplant.

NoVA wird erhöht. Die Normverbrauchsabgabe für Pkw wird 2021 erhöht – und steigt dann jährlich bis zumindest ins Jahr 2024 an. Zudem wird es erstmals eine NoVA für Klein-Lkw (Kastenwagen, Pick-up) geben, auch Motorradfahrer müssen tiefer ins Börserl greifen.

Öffi-Ticket wird auf Schiene gebracht. Während Autos teurer werden, sollen Bus und Bahn günstiger werden. Das Infrastruktur-Ministerium plant die Einführung der bundesweiten Variante des 1-2-3-Tickets bis Sommer. Beim Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) zweifelt man, dass der Zeitplan halten wird. Eine Änderung gibt es, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ab 1. Juli eine Wochen-, Monats- oder Jahreskarte für Öffis zur Verfügung stellt: Die Tickets müssen nicht mehr auf den Arbeitsweg beschränkt sein, um für den Arbeitnehmer steuerfrei zu sein.

Museum am Dom wird eröffnet. Österreichs ältestes Kirchenmuseum, das St. Pöltner Diözesanmuseum, wird mit einem völlig neuen didaktischen Konzept voraussichtlich im April nach zweijähriger Umbauzeit neu eröffnet – unter dem neuen Namen Museum am Dom St. Pölten. Neu ist auch der Zugang: Er erfolgt künftig direkt über den Domplatz.

Rasen wird teurer. Wer zu schnell fährt, soll mehr zahlen. Eine Anhebung des Strafrahmens um bis zu 5.000 Euro ist denkbar, ebenso eine Beschlagnahme von Fahrzeugen.

Rettungswesen-Finanzierung wird neu geregelt. Bisher verhandelten Gemeinden und Rettungsdienste jedes Jahr über das Geld für Krankentransporte und den Rettungsdienst. Ab 2021 gilt ein neues Normkostenmodell.

Teiltaugliche müssen zum Heer. A2.000 junge Männer mehr sollen ab März für das Heer und den Zivildienst zur Verfügung stehen. Denn statt wie bisher in „tauglich“ und „untauglich“ zu unterteilen, werden dann erstmals auch „Teiltaugliche“ eingesetzt werden – etwa für Bürotätigkeiten oder in der Küche.

J ubiläen werden nachgeholt. In der Kultur wird gefeiert – und das (hoffentlich) wieder mit Publikum. Das Landestheater will seinen 200. Geburtstag unter dem Motto „200 Jahre Weltbürger(innen)theater“ nachfeiern, St. Pöltens Bühne im Hof feiert statt 30 im letzten Jahr einfach 31 Jahre, und die Melker Sommerspiele wollen ihre 60. Jubiläumssaison im Sommer nachholen. Das Kremser Karikaturmuseum wird 20. und feiert ab 21. Februar mit drei großen Schauen und zwei Exkursen. Und noch ein Kunsthaus feiert Geburtstag: das ehemalige Badener Frauenbad, das 1821 erbaut wurde und seit 2009 das Arnulf Rainer Museum beherbergt. Feiern werden außerdem zwei der größten Festivals: das Festival Grafenegg seinen 15. und das Weltmusikfestival in und um Krems, Glatt & Verkehrt, seinen 25. Geburtstag.

Pendlerpauschale für Radfahrer. Künftig haben auch all jene Anspruch auf Pendlerpauschale, die den Arbeitsweg mit einem Dienstfahrrad zurücklegen.

FH-Campus St. Pölten wird bezogen. Noch mehr als die bisherigen 3.200 Studierenden können am neuen FH-Campus St. Pölten lernen und forschen. Der Zubau, der um 55 Millionen Euro errichtet wird, soll im September eröffnet werden. Ein Zuhause findet dort auch die Bertha-von-Suttner-Privatuni. Die Donau-Uni Krems ist künftig mit der Novelle des Universitätsgesetzes anderen Universitäten gleichgestellt und bekommt das Recht, Habilitationen durchzuführen. Neu für alle Studierenden in Österreich ist, dass sie eine Mindestleistung pro Semester erbringen müssen.

Kleine Pensionen steigen. Etwas mehr im Börserl bleiben soll Menschen mit kleinen Pensionen. Bezüge bis 1.000 Euro werden um 3,5 Prozent angehoben. Die Erhöhung betrifft 77.600 Niederösterreicher und damit rund 25 Prozent der PVA-Pensionsbezieher hierzulande.