Europa-Forum Wachau: Eine neue „Allianz“ und jede Menge Diskussionen

So hochkarätig war sie lange nicht, die Gästeliste für kommende Woche. Da, nämlich: von Donnerstag bis Samstag, bittet Niederösterreich zu seinem mittlerweile 27. Europa-Forum, das längst zu einem „Leitprojekt“, so auch Gastgeberin und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, geworden ist. Und hat dazu einen Staatspräsident (Bulgariens Rumen Radev) und einen EU-Kommissar (Österreichs Johannes Hahn), vier Außenminister (aus Tschechien, der Slowakei, Kroatien und Österreich) und drei Europaminister(innen), eine Staatssekretärin (aus der Schweiz) und natürlich auch einen Bundeskanzler (Österreichs Karl Nehammer) in die Wachau eingeladen. Dazu noch Uni-Direktoren und Geschäftsführer, Parlamentspräsidenten (wie den Ersten Vizepräsidenten des EU-Parlaments, Othmar Karas) und Botschafter, Forscher, Journalisten und Künstler (wie die Horner Installationskünstlerin Iris Andraschek).

Auch zahlreiche Jugendliche mit dabei

Und: 18 Jugendliche aus neun Ländern, die im Rahmen des Austauschprogrammes Erasmus+ dabei sind und „frische Ideen und junges Denken“ mitbringen, so Martin Eichtinger. Niederösterreichs ehemaliger EU-Landesrat und jetziger Sonderbeauftragter des Außenministeriums fungiert nach wie vor als Europa-Forums-Präsident („gerade solche Menschen braucht das Land und braucht Europa“, so auch NÖs Landeshauptfrau). Und will nicht nur die Jugend „ganz prominent zu Wort kommen lassen“, sondern auch die Diskussionsergebnisse gemeinsam mit der Kremser Universität für Weiterbildung wieder in einem Forderungspapier für Brüssel zusammenfassen.

Am Campus Krems und am Göttweiger Berg will man heuer über die Schaffung eines „stabilen, grünen und wettbewerbsfähigen Europa“ diskutieren - in Impulsen und Videos, an runden Tischen und in Workshops, in „Fishbowls“ und am „Jugendabend“. Es wird, so Martin Eichtinger, aber auch „wieder einen Europa-Forums-Salon“ geben (zum Thema Technologie und am Eröffnungsabend in Krems). Und: eine Schifffahrt mit der MS Dürnstein auf der Donau am Freitagnachmittag („das ist eine der aufregendsten Neuheiten“, so Eichtinger). Umrahmt wird das Forum wie schon in den vergangenen Jahren von Musiker(inne)n von Europas Jugendsinfonieorchester EUYO, das ja seit heuer seinen Hauptsitz in Grafenegg hat.

„Wir laden ein“, verspricht auch Europa-Ministerin Karoline Edtstadler, die heuer auf der Donau mit zwei Amtskollegen diskutieren und in Göttweigs Stift am Abschlussvormittag auch am Podium sitzen wird, „zu einem Blick über den Tellerrand“. Denn: „Europa ist wichtiger denn je!“ Und: Europa müsse jetzt „seine Werte verteidigen, seinen Wohlstand sichern und den Wandel nutzen“. Was es außerdem brauche, sei der „Mut, die wirtschaftliche Stärke Europas in den Mittelpunkt zu rücken“. Und: „ohne Tabus“ zu diskutieren. Weil: „Es braucht die Diskussion im Herzen Europas“, bekräftigt Edtstadler.

Was es dagegen nicht braucht, für die Zukunft Europas, dafür fand Niederösterreichs Landeshauptfrau schon bei der Europa-Forums-Präsentation in St. Pöltens Millenniumssaal klare Worte. „Wir brauchen keine Union der Gebote und Verbote“, Europa müsse aufhören, „sich in Auflagen und Details zu verlieren“. Und: „Wir wollen keine Union von Klimaklebern“, so Mikl-Leitner. Stattdessen müssten „wir die europäische Union in die richtige Richtung entwickeln“. Konkret: die Wettbewerbsfähigkeit stärken („das hat oberste Priorität“), in der europäischen Klimapolitik die Technologieoffenheit an oberste Stelle rücken („für Ökologie und Ökonomie muss ein sowohl als auch gelten“), die EU-Außengrenzen „noch besser schützen“ („da dürfen nicht die Schlepper entscheiden, wer bei uns einreist“). Und: „Wir brauchen eine EU, die mehr performt und weniger vernormt“. Man wolle „weg von der Zentralisierung, hin zur Regionalisierung“ - und damit auch „zurück zum Subsidiaritätsprinzip“. Dann, so Mikl-Leitner auch im Hinblick auf die nächsten Wahlen zum EU-Parlament (Anfang Juni 2024), sei sie sicher, dass „auch das Vertrauen in die Europäische Union wieder gestärkt wird“. Sie wolle eine „Allianz der Vernünftigen“ schaffen, dafür auch in Göttweig und in Brüssel „werben“, denn: „Es ist höchste Zeit für eine Kurskorrektor der Europäischen Union“.

Das Europa-Forum Wachau 2023 finden von 22. bis 24. Juni in Krems und Göttweig wieder als Hybridveranstaltung (also: vor Ort und im Stream) statt. Programm, Gäste, Anmeldung und Infos: www.europaforum.at