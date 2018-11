SPÖ NÖ, LAbg. Reinhard Hundsmüller gab bei einer Pressekonferenz in St. Pölten eine Vorschau auf die kommende Landtagssitzung, die für den 22. November angesetzt ist und vorläufig 17 Tagesordnungspunkte umfasst.

Hundsmüller ist dankbar über die Aktuelle Stunde der FPÖ „Arbeit für NÖ statt Fake News“ und freut sich auf die Diskussion im Landtag. „Die Aktuelle Stunde der in der kommenden LT-Sitzung ist als klassisches Eigentor zu werten. Die FPÖ entlarvt sich hier selbst und bietet uns endlich die Möglichkeit über wichtige Themen wie den 12-Stunden-Arbeitstag, die Krankenkassenfusion oder die Notstandshilfe zu diskutieren", heißt es von LAbg. Reinhard Hundsmüller

Landwirtschaft

Ein klares Nein gibt es von der SPÖ NÖ in Richtung des ÖVP-Antrages auf „Notfallzulassung für Pestizide. "Viel effizienter für die Landwirtschaft sei es, bei der Fruchtfolge neue Wege zu gehen und den Biobereich voranzutreiben", so LAbg. Reinhard Hundsmüller. Seine Fraktion werde diesem Antrag nicht zustimmen.

Klima

Zum Klimabericht wird die SPÖ NÖ ihre Ideen und Vorschläge zur Vermeidung von Plastikmüll einbringen – St. Valentin als Vorzeigegemeinde soll hier vielen anderen als Vorbild dienen. „Wir wollen hier Vorreiter sein und Niederösterreich und Österreich in eine umweltpolitisch positive Zukunft führen!“, betont Klubobmann Hundsmüller. Die SPÖ NÖ wünscht sich dafür ein Pfandsystem für PET-Flaschen nach deutschem Vorbild, dass würde laut Hundsmüller die Sammelquote erhöhen und zur Ressourcenschonung beitragen.

Heizkostenzuschuss

In Bezug auf den Heizkostenzuschuss betonte der Klubobmann, eine Erhöhung des Heizkostenzuschusses sei bereits von der Landesregierung beschlossen worden. Seine Fraktion hätte sich aber eine höhere Summe gewünscht, weil die Spritpreise in den letzten Wochen sehr stark gestiegen seien. Ein Rechtsanspruch auf den Heizkostenzuschuss sei notwendig, „weil wir als Bundesland Niederösterreich für die schwächsten im Land einen Beitrag leisten wollen“, so Hundsmüller.

Arbeitszeitgesetz

Der Antrag bezieht sich auf die Anpassung und Änderung des Arbeitszeitgesetzes und Arbeitsruhegesetzes. Klubobmann Hundsmüller betont, dass aktuelle Fälle zeigen würden, dass hier akuter Handlungsbedarf besteht. Forderungen seien etwa die Rücknahme der generellen Zulässigkeit des 12-Stunden-Arbeitstages und der 60-Stunden-Arbeitswoche und die Beschränkung auf Ausnahmen wie Gleitzeit, die im Zusammenhang mit längerer und selbstbestimmter

Studententicket

Weiters bringt die SPÖ einen Antrag ein, der Studierenden die Möglichkeit geben soll um 360 Euro im Jahr öffentlich unterwegs zu sein. Ein Bundesticket für Studenten ähnlich wie das Top-Jugendticket, damit will die SPÖ den öffentlichen Verkehr attraktiver machen.