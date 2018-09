Um die Wölfe geht es auch am St. Pöltner Landhausplatz. Aber nicht nur. Denn bei Niederösterreichs erster Landtagssitzung nach der Sommerpause stehen noch andere, nicht weniger kontroverse Themen vor der Tür.

So will Niederösterreichs SPÖ diesen Donnerstag eine Aktuelle Stunde zum Thema Sozialversicherung beantragen. „Das“, versichert man im Landtagsklub, „werden wir auf jeden Fall ansprechen.“ Auch, dass es diesbezüglich keinerlei Gespräche mit SPÖ-Landesräten oder -Landeshauptleuten gegeben hätte. Das sei „sehr zweifelhaft“ von den Regierungsparteien. Auch die Wiedereinführung der Schulstarthilfe, für die man schon im zuständigen Ausschuss plädiert hat, will man laut Klubsprecher Sebastian Thumpser aufs Tapet bringen. „Das Land NÖ ist hier aufgefordert“, so SPÖ-Schulsprecherin Kathrin Schindele.

"Ein fatales Signal"

Noch eine weitere Aktuelle Stunde wird voraussichtlich auf die Tagesordnung der nächsten Landtagssitzung gesetzt werden. Denn auch Niederösterreichs FPÖ will eine solche beantragen, allerdings zu einem ganz anderen Thema: Sicherheit.

Niederösterreichs ÖVP will gleich eine ganze Liste von Anträgen in den Landtag mitbringen. Darunter eine Änderung des NÖ Familien-, Jugend- und Seniorengesetzes, die Förderungen erleichtern soll. Ein Antrag auf mehr Pünktlichkeit bei der Nordwestbahn. Und eine Erhöhung des Haftungsrahmens für das NÖ-Beteiligungsmodell von 72,7 auf 100 Millionen Euro.

Und ein mindestens ebenso großes Thema wie Sicherheit wollen Niederösterreichs NEOS am Donnerstag ansprechen: Bildung. Konkret: Schulautonomie und Abschaffung des Sprengelzwangs. Dazu hat NEOS-Sprecherin Indra Collini bereits einen offenen Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geschrieben. Außerdem will man sich „laut und deutlich“ zur Rückkehr von Udo Landbauer als geschäftsführendem FPÖ-Klubobmann äußern. „Das ist“, so NEOS-Sprecher Jürgen Hirschmann, „ein fatales Signal.“